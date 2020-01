PUGLIA – Più di 74 milioni di euro per la Puglia, destinati alla bonifica e smaltimento di amianto in edifici pubblici, in particolare scuole e ospedali. I fondi fanno parte del “Piano di bonifica da amianto” del ministero dell’Ambiente che ha previsto uno stanziamento su tutto il territorio nazionale di 385 milioni di euro, ripartiti secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati per le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

“Grazie a questi fondi, finalmente si dà risposta a una richiesta che ci arriva da tanti cittadini. Provvedere al risanamento di scuole e ospedali è una priorità e per questo ringrazio il ministro Costa che ha mostrato sensibilità al tema. Grazie al nostro intervento anche in Puglia abbiamo ottenuto dei risultati importanti come il trasferimento dei dipendenti regionali della sezione Formazione professionale e Lavoro, dalla sede ex Ciapi, situata nella zona industriale di Bari, per la bonifica dell’edificio interessato dalla presenza di amianto sui tetti degli adiacenti capannoni”, dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle e componente del gruppo Facilitatori per l’Ambiente e l’Energia, Antonio Trevisi.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. I soggetti beneficiari individueranno gli interventi da finanziare e ne cureranno la gestione, il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione. Il ministero affiancherà le Regioni perché ricevano tutte le informazioni pertinenti per l’attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni sulle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese.

“È fondamentale – conclude Trevisi – accelerare la messa in sicurezza dei luoghi pubblici e adesso abbiamo l’occasione di farlo. Grazie al M5S un altro passo in più è stato fatto nel nome della tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente”.