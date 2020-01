Le tensioni per le primarie tra i sostenitori di Emiliano e gli anti-governatore uscente si sono fatte sentire in questi giorni. La segretaria di circolo di Ruffano, Anna Rita Picci, ha messo sul banco degli imputati anche il segretario provinciale del Pd lanciando un appello al non voto: non abbiamo pubblicato prima il suo comunicato perché Ippazio Morciano, che era in lutto per la morte del padre, non rispondeva al telefono (oggi è arrivata la sua risposta alle accuse). “Il centrodestra di Ruffano alle primarie per sostenere Michele Emiliano – attacca Picci – Regista di questo ‘inciucio’, il Segretario Provinciale del PD. Apprendiamo dal sito ‘primarie puglia 2020’, che domenica 12 gennaio le primarie a Ruffano si terranno nella sede in cui ‘abita’ una forza politica di centrodestra. Tale forza festeggiò la vittoria alle ultime amministrative alla presenza dell’Onorevole Fitto.

Premesso che il PD locale non avendo potuto usufruire della sede storica, perché oggettivamente non disponibile, ha ritardato di circa una settimana la comunicazione della nuova sede. A questo punto il Segretario Provinciale del PD di Lecce, Ippazio Morciano, in qualità di componente del Comitato Organizzatore di queste primarie, senza preavvisare la Segreteria del Circolo di Ruffano, ha arbitrariamente indetto le primarie in questo comune alleandosi con le forze politiche di centrodestra. Questo atto di per sé gravissimo da parte del Segretario Provinciale del PD cozza inoltre con il regolamento che per partecipare alla scelta del candidato alla carica di Presidente della Regione del centrosinistra, impone di ‘riconoscersi nella proposta politico-programmatica della coalizione di centrosinistra’. Ma evidentemente così non sarà, visto che i voti arriveranno in buona parte dal centrodestra. Stante ciò, il PD locale ritiene di non dover prendere parte a questa farsa della democrazia, utile solo a celebrare Michele Emiliano e il suo cerchio magico, e invita tutto il popolo del centrosinistra di questo paese a non prendere parte a questa tornata delle primarie”.

“Comunicato pretestuoso e falso quello della Picci – replica il segretario provinciale Ippazio Morciano – Ho interessato tutti i segretari per individuare la sede. Ma la Picci la conosciamo per il suo orientamento polemico, nel partito è un segretario di circolo e non ha comunicato nessuna proposta: non è corretto invitare a non votare e cercare di far saltare le primarie è molto scorretto. Unico obiettivo di questa persona è sparare contro tutti”.

IL FUTURO DEL PD

Intanto ad agitare le acque nel Pd ci sono anche le esternazioni del segretario nazionale Zingaretti, che vorrebbe sciogliere il partito per aprirlo a Sardine, ecologisti e spontaneismo. Ma se le aperture vengono apprezzate, l’abolizione del simbolo non entusiasma segretari provinciali come Ippazio Morciano. In assemblea non sarà una partita facile per Zingaretti, che punta a far rientrare anche gli scissionisti anti-renziani. “Bene le aperture al mondo dell’impegno civile, sul simbolo sarei meno disponibile: non credo che serva sciogliere un partito” – spiega Morciano.