Un anestesista è la seconda persona contagiata nel Leccese: dopo Aradeo, tocca all’ospedale di Copertino fare i conti con il nuovo coronavirus. Il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro conferma: anche se manca ancora il tampone barese, la certezza c’è già da parte dei medici. “Il problema è dell’ospedale: lui sta bene – spiega il presidente dell’Ordine dei Medici, Donato De Giorgi – Il collega non riusciva a far passare i sintomi con le solite terapie e gli è venuto il dubbio che non fosse la solita influenza.

Questa mattina è stato praticato il tampone, che è stato fatto a casa del medico per poi portarlo al Vito Fazzi dove si è scoperta la positività. Tutti coloro che hanno avuto contatti stretti saranno messi in quarantena, anche se sarà difficile rintracciarli tutti: un medico ha migliaia di contatti. È un colpo duro per l’ospedale di Copertino. Il personale era già poco”.