SALENTO – Mentre i casi aumentano e la sanità salentina rischia di collassare, si studiano soluzioni per creare più posti letto per chi ha la violenta forma di polmonite derivante dal nuovo coronavirus. Il reparto di Medicina è stato spostato da Copertino a Galatina e presto saranno trasferiti altri reparti per fare spazio a infettivi e pneumologia.



La Asl sta operando per rendere l’ospedale di Copertino specializzato nella cura di pazienti potenzialmente portatori di infezione da Covid-19.

Per tale ragione 2 pazienti positivi a Covid-19 sono stati trasferiti, come da protocolli interni, al Vito Fazzi di Lecce in Malattie Infettive. Nei prossimi giorni tutti gli altri 30 pazienti, al momento ricoverati a Copertino per altre patologie, verranno o dimessi perché guariti, o saranno trasferiti in un altro ospedale per completare lì la loro convalescenza.

A quel punto si procederà celermente alla riattivazione dell’ospedale di Copertino, come già indicato.

Intanto, dopo l’idea di Paola Mita, di riattivare Nardò arriva l’idea di Vito Leone per il nosocomio di Campi: “È stata lanciata da meno di 48 ore sui social una Petizione all’indirizzo del Presidente della Regione Puglia Dr. Michele Emiliano per garantire l’immediata riapertura dei reparti per pazienti acuti nell’Ospedale ‘Padre Pio di Pietralcina’ di Campi Salentina: Terapie Semi-intensive Respiratorie Pneumologie Medicina Generale Unità Coronarica.

L’ospedale ha una posizione strategica in un bacino di Comuni ,quello del Nord Salento ( da Porto Cesareo a Surbo ), con una popolazione di oltre 100.000 abitanti , ma con una viabilità priva di grande arterie stradali che impone tempi di percorrenza verso gli altri nosocomi rilevanti. Questi cittadini ,ad oggi, possono riversarsi SOLO presso ilPresidio Ospedaliero ‘V. Fazzi’, come unico Ospedale Hub di riferimento, un Presidio già congestionato dall’emergenza Coronavirus. Non aspettiamo il picco dei contagi per intervenire: non abbiamo molto tempo. La petizione in meno di 48 ore ha raggiunto alle ore 15.00 di oggi 1.219 firme 15.399 visualizzazioni 1.871 condivisioni , a testimonianza del livello di interesse e di preoccupazione che l’argomento desta nei cittadini del Nord Salento. Si invitano i Sindaci ed i rappresentanti del territorio a far propria questa proposta con urgenza!”.

Il paradosso è che dopo anni di chiusure, in preda al “delirio sforbiciante” degli economisti della seconda Repubblica, dovremo riaprire tutto quello che abbiamo chiuso in questi anni. Ernesto Abaterusso (Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia) lo spiega con schiettezza: “Dinanzi alla necessità di far fronte al decreto del Governo che prevede l’utilizzo di tutti gli immobili con destinazione sanitaria per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, ritengo doveroso, se non addirittura necessario, prendere in considerazione l’ipotesi di mettere a disposizione le strutture esistenti in modo da renderle idonee all’accoglienza e all’assistenza.

Penso, nel Salento, all’ospedale di Gagliano del Capo che per anni è stato polo di eccellenza per professionalità e preparazione. Una struttura che oggi, di fronte alla carenza di posti letto nei reparti di rianimazione avvertita tanto in Italia quanto in Puglia, sarebbe in grado di ospitare circa 40 posti letto. Alcuni di questi sarebbero già pronti per accogliere i soggetti contagiati o in osservazione. Per gli altri basterebbe un adeguamento da realizzarsi in pochissimo tempo per aumentare il numero dei posti disponibili e alleggerire il flusso negli altri nosocomi della provincia.

La bassa percentuale di contagi che attualmente registra la nostra regione, non può e non deve farci abbassare la guardia. Abbiamo il dovere morale e istituzionale di intervenire con tempestività. Per questo chiedo al Presidente Emiliano di rendere realizzabile la mia proposta. Sarebbe un investimento utile per meglio preparare la nostra difesa riguardo il virus ed eventualmente dare aiuto a quei presidi che potrebbero, in caso di aumento dei contagi, subire un collasso”.