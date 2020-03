LECCE – “Siamo lontani da un regime di piena sicurezza per chi sta in prima linea -ci spiega sconfortato il presidente dell’Ordine dei Medici, Donato De Giorgi – Noi siamo i primi vettori e siamo quelli che paghiamo il prezzo più alto: tre medici e due infermieri hanno contratto la malattia Covid-19. Pensiamo a quanto è infettivo un ‘addetto ai lavori’…Non possiamo permetterci errori sui dispositivi di protezione individuale”. Dopo lo scandalo sollevato da Mario Conca, che ha denunciato le tute inadeguate date agli operatori del 118 e i dispositivi di protezione individuale sempre più scarsi, il problema è diventato di dominio pubblico. Il nuovo coronavirus avanza nel Leccese: ci sono altri 4 casi, uno di questi è stato intubato.

C’è un caso anche tra Cavallino e Lizzanello. “Il dipendente di un nostro caseificio locale, questa mattina è stato dichiarato positivo al Coronavirus – spiega il sindaco di Lizzanello, Fulvio Pedone – Si tratta di un uomo, non nostro residente, che aveva interrotto l’attività lavorativa dal 6 marzo scorso. Il titolare dell’azienda, appresa la notizia del contagio, ha prontamente attivato tutte le misure necessarie disponendo, tra l’altro, la sanificazione degli ambienti di lavoro e la chiusura dell’attività. È stata disposta dal servizio di prevenzione della ASL la quarantena fiduciaria di altri 7 dipendenti, compreso il titolare. Questi ultimi stanno bene e non hanno alcun sintomo. Dei sei dipendenti solo uno è un nostro concittadino ed anche lui ha assunto tutte le misure di cautela previste. Allo stato non ci sono controindicazioni con riferimento ai prodotti caseari immessi in commercio. Facciamo gli auguri di una pronta guarigione al giovane casaro e mandiamo un forte in bocca al lupo a Daniele ed ai suoi dipendenti in quarantena fiduciaria”. Intanto, Ad Aradeo i coniugi infettati stanno bene: 16 nuovi pazienti sono in quarantena, ma oltre ai due risultati positivi ai test non sono stati eseguiti altri tamponi. Ad ogni modo la città sta eseguendo le direttive delle istituzioni sanità con grande senso di responsabilità.

La Puglia fa i conti con le terapie intensive. “Ci sono 6 pazienti in terapia intensiva su circa 300 posti pubblici – spiega il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro – Ne attiveremo altri 200”. Anche il Dea aprirà, c’è una data che ci comunica il direttore Asl Rodolfo Rollo: entro la fine della prossima settimana.