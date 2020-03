Puglia

Molte nubi al mattino su gran parte del territorio; peggiora al pomeriggio con piogge diffuse e neve sui settori settentrionali a quote basse. Fenomeni più intensi nelle ore serali specie sul versante ionico.

Molise

Instabilità diffusa nella giornata con piogge sparse e neve fino a quote collinari su tutto il territorio; fenomeni molto intensi in serata.

Basilicata

Tempo instabile nel corso delle ore diurne con piogge e neve fino a 300 metri di quota su gran parte della regione; fenomeni molto intensi nelle ore serali.

Tempo stabile al mattino eccetto sulla Romagna dove non si esclude la possibilità di neve fin sulle coste, neve in arrivo dal pomeriggio anche su Alpi e Prealpi, asciutto altrove. Maltempo invernale su Umbria, Marche e Abruzzo con neve in pianura fin dal mattino, tempo instabile anche in Toscana al pomeriggio con neve fino a quote molto basse. Peggiora in nottata sul Lazio con neve oltre i 200 metri di quota. Forte maltempo al sud Italia con possibili nubifragi specie su Sicilia e Calabria, neve fino a quote molto basse sulle altre regioni.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

