SOLETO – Il bilancio è tragico: 89 positivi al covid durante tutta la pandemia, secondo i dati Asl, e oltre 20 morti tra gli ex ospiti della struttura “La Fontanella”. Ora la situazione è sotto controllo, ma sembra che non tornerà tutto come prima. Gli anziani restarono per almeno due giorni in precarie condizioni, quelli non autosufficienti non potevano lavarsi né bere. Il sindaco Graziano Vantaggiato, che entrò nella struttura insieme all’Asl, parlo di vero è proprio inferno. La Regione Puglia ha avviato il procedimento per la revoca dell’autorizzazione al funzionamento della Rssa ‘La Fontanella’ di Soleto (Le), preludio alla chiusura della struttura. Di seguito la nota della Direzione generale della Asl di Lecce. In allegato la determina della Regione Puglia.

“In riferimento alla vicenda riguardante la Rssa ‘La fontanella di Soleto’, il Direttore generale della Asl di Lecce rende noto che la Regione Puglia, con determina numero 125 del 26 maggio 2020, ha avviato il procedimento per la revoca dell’autorizzazione al funzionamento della Rssa ‘La Fontanella’ di Soleto (Le), preludio alla chiusura della struttura, dando il termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

Nel contempo, stante la sospensione dell’attività, ha disposto il trasferimento degli ospiti in altre idonee strutture, dando mandato per questo ai servizi competenti dell’Azienda sanitaria.

A questo fine, i servizi competenti hanno acquisito la disponibilità di alcune strutture operanti sul territorio e conseguentemente, nei prossimi giorni, di concerto con le famiglie, si provvederà al trasferimento degli ospiti stessi”. La società proprietaria ha tempo 10 giorni per comunicare la sua opposizione: la struttura è stata commissariata per due mesi. È stata la stessa direttrice nei giorni del caos, perché alcuni dipendenti erano stati contagiati e altri erano in quarantena, a chiedere l’intervento dell’Asl e delle istituzioni pubbliche. Poi ci sono stati anche degli esposti: sarà la magistratura a chiarire se ci sono responsabilità.