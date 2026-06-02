Perde il controllo della moto e va a finire contro la parete rocciosa, 43enne in Rianimazione

Santa Cesarea Terme (Lecce) – Ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuoristrada, contro una parete rocciosa.

Lo sfortunato protagonista di un grave incidente stradale, verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, a Santa Cesarea Terme, è un motociclista di 43 anni.

L’uomo viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja 600 quando, per cause ancora in fase di accertamento (ma pare non siano coinvolti altri mezzi), in località “La Fraula” ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada, contro la parete rocciosa a margine della carreggiata.

A far scattare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio, che hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto poi sono giunti gli operatori del 118, che hanno trasportato il centauro ferito, in codice rosso, al “Vito Fazzi”. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e i medici ne hanno disposto il ricovero in terapia intensiva.

La prognosi resta riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale leccese.