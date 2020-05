Il segretario regionale Pd, Marco Lacarra, oggi ha annunciato una nomina importante: “Ho deciso di assegnare a Fabrizio Marra la delega alla giustizia in Segreteria regionale.

Marra, che andrà ora a occuparsi di questo tema centrale, continuerà altresì a svolgere il suo incarico di Tesoriere dell’Unione regionale. L’impegno costante per il rafforzamento della nostra struttura ci consente di affrontare con fiducia le sfide che vedono protagonista il centrosinistra pugliese, anche in questo tempo tanto complesso”. Marra è un avvocato di lungo corso, per anni impegnato con il Partito Democratico anche come segretario cittadino: con l’assessore Sergio Signore e altri, rappresenta un’area moderata con molto consenso tra i dem.

“Ringrazio il Segretario regionale, On. Marco Lacarra per avermi affidato insieme al delicato ruolo di Tesoriere regionale del Pd pugliese, anche la responsabilità di occuparmi specificatamente di un tema sempre attuale, come quello della Giustizia.

Cercherò di profondere, con tutti gli Amici e Compagni della Segreteria regionale, il massimo impegno con spirito di servizio” – ha commentato il tesoriere regionale Pd.