Con un post su Facebook, il sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato, comunica la notizia della morte di un noto neurologo ed ex ospite della rsa “La Fontanella”: “Brutta notizia per la Nostra Comunità, è venuto a mancare il Dott. Antonio Costantini, Medico, uomo di Scienza e professionista stimato, innamorato del suo lavoro e della nostra Soleto. Lo avevo chiamato tempo fa per complimentarmi delle sue grandi scoperte, pur non conoscendolo personalmente, ho trovato una persona eccezionale di una umiltà unica come solo i Grandi sanno essere. La terra ti sia lieve Dott. Antonio, come mi avevi autorizzato a chiamarti”.

Lo scorso venerdì sera si è verificato il ventesimo decesso che riguarda un ex ospite della Fontanella: il noto neurologo leccese aveva 68 anni. Il medico lavorava in provincia di Viterbo, ma un ictus lo aveva costretto al ricovero nella RSA di Soleto. Da giorni l’uomo era tra i pochi ospiti della Rianimazione del DEA (erano rimasti in due). L’importante neurologo, noto per le sue scoperte sul Parkinson, era di Soleto: in un primo momento era risultato negativo, poi all’interno della struttura si è positivizzato. Tutti speravano in una sua guarigione, ma all’improvviso le cose si sono complicate e nella sera di venerdì l’uomo è deceduto.