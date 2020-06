ROMA – Le indiscrezioni che circolano in queste ore parlano dei tre leader dei principali partiti del centrodestra, Meloni, Salvini e Tajani seduti intorno a un tavolo per diverse ore anche per decidere il candidato presidente alle regionali pugliesi. I vertici di Fratelli d’Italia sono convinti che i due alleati daranno il via libera a Raffaele Fitto grazie a un sondaggio interno che lo vedrebbe vincitore, ma con la Lega che sarebbe risultata il primo partito del centrodestra pugliese. Per ora solo indiscrezioni e voci che circolano, senza alcuna conferma. Tranne un certo ottimismo degli uomini di Giorgia Meloni, sicuri di spuntarla. Non sarà facile la partita con i leghisti pugliesi che chiedono da tempo un nome nuovo. Al vaglio Giorgino, Altieri e Fitto. Il tempo scorre e l’impasse resta. Il vertice è aggiornato: anche oggi nessuna novità.