LECCE – Il lavoro del SISP dell’Asl continua senza pause per monitorare la situazione anche di chi si è già ammalato di covid-19: tra ieri e oggi sono risultati positivi 4 tamponi e un indeterminato. Si tratta di pazienti che erano già malati, ad eccezione del nuovo caso scoperto in Cardiochirurgia, proprio al momento delle dimissioni, dopo che era risultato negativo. Gli esperti dell’Asl ora stanno cercando di capire se si tratta di un contagio nuovo dovuto a un focolaio nell’ospedale (ipotesi che sembra improbabile), oppure se si tratta di un “ripositivizzato”. Dopo il comunicato di ieri sera sul blocco dei ricoveri Cardiochirurgia a causa di un paziente con il covid, l’Asl ha diffuso una nuova nota in cui spiega che “il paziente risultato positivo al Covid-19 prima delle dimissioni dal reparto di Cardiochirurgia del Vito Fazzi di Lecce – evento che ieri sera aveva portato al blocco dei ricoveri – è risultato nuovamente negativo nel tampone effettuato durante la notte. L’uomo, nella giornata di domani, verrà sottoposto a ulteriore tampone che sarà inviato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, per la coltivazione in vitro al fine di verificare l’eventuale crescita virale.

Gli altri pazienti ricoverati nel reparto, tutti in stanza singola, sono stati sottoposti al tampone e sono tutti negativi. Così come negativi sono i 23 operatori sanitari che nei giorni scorsi hanno avuto contatti più ravvicinati con il paziente. Nelle prossime ore conosceremo l’esito dei tamponi degli altri operatori del reparto anche se i risultati acquisiti finora sono molto incoraggianti.