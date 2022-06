A Tricase Maddalena Nicolì nominata Coordinatrice del Movimento Femminile di Puglia Popolare

TRICASE (Lecce) – L’organizzazione territoriale di Puglia Popolare non conosce sosta ed aggiunge un altro tassello importante nel Comune di Tricase con la nomina della Professoressa Maddalena Nicoli’ alla carica di Coordinatrice del Movimento Femminile.

“Esprimo il compiacimento del Coordinamento Provinciale che vede crescere la qualità della sua classe dirigente. In un momento così delicato per l’applicazione della parità di genere in Puglia è un bel segnale avere una docente che si avvicina alla politica tramite il nostro Movimento civico regionale, legato ai valori poolari” è quanto dichiarato dal Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei.

“Nell’esprimere la mia soddisfazione per la nomina e ringraziare per l’attestato di stima e fiducia – ha dichiarato Maddalena Nicoli’ – voglio rimarcare l’importanza dell’impegno delle donne in politica. L’essenza dello spirito dell’uomo sta nelle nuove esperienze. Questo è ciò in cui credo che è in sintonia con il mio modo di essere. La qualità espressa dal Movimento, ben rappresentato dal dottor Luigi Mazzei, mi hanno spinto ad intraprendere convintamente questo importante percorso politico”.