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Cultura

Dal 21 al 24 maggio la tappa salentina dello Strega Tour per il festival “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”

È dedicata al tema "Mentre tutto brucia", la dodicesima edizione del festival letterario diffuso, ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall'associazione NarrAzioni, con la collaborazione di Mario Desiati e con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo, di BPER Banca e altri partner pubblici e privati. Dopo l'ormai consueta tappa dello Strega Tour la manifestazione proseguirà il 27 e 28 giugno a Lucugnano con la prima presentazione pubblica del nuovo Premio Calvino e accompagnerà il pubblico per tutta l'estate con Discorsi mediterranei a Leuca, con la partecipazione dello storico israeliano Ilan Pappè, e Armonia OFF tra Alessano e Castrignano del Capo. Tra i partecipanti, già confermati e in attesa di nuove sorprese, anche Maria Pia Veladiano, Beatrice Salvioni, Chiara Tagliaferri, Cinzia Cognetti, Francesca Giannone

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