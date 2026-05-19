Dal 21 al 24 maggio la tappa salentina dello Strega Tour per il festival “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto”

SPECCHIA (Lecce) – Quattro giornate a Specchia con la “dozzina” del Premio Strega tra incontri, visite guidate e letture ad alta voce. Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, dopo l’anteprima del 10 maggio a Presicce-Acquarica con Stefano Petrocchi, Jana Karsaiová, Isabella Pedicini e Melania Petriello e la presentazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, entra nel vivo il programma della dodicesima edizione di Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto. Per il nono anno consecutivo, in collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Liquore Strega e BPER Banca, torna infatti l’ormai tradizionale tappa salentina dello Strega Tour, che porta in giro per l’Italia le autrici e gli autori candidati all’ottantesima edizione del concorso letterario più famoso e prestigioso del Paese. Per la prima volta l’appuntamento sarà ospitato nel borgo di Specchia, dove, tra Piazza del Popolo, Palazzo Risolo e la Chiesa dei Francescani Neri, si alterneranno le presentazioni dei romanzi di Maria Attanasio, Teresa Ciabatti, Mauro Covacich, Michele Mari, Matteo Nucci, Alcide Pierantozzi, Christian Raimo, Elena Rui e Nadeesha Uyangoda che, insieme agli assenti Marco Vichi, Bianca Pitzorno ed Ermanno Cavazzoni, si contenderanno l’approdo nella cinquina. Tutti i giorni, dalle 17:30 — info e prenotazioni 3803499422 — con A passo di Strega saranno proposte visite guidate nel borgo , in collaborazione con la locale Pro Loco, impreziosite dalle letture dei romanzi ospiti, interpretate dalle allieve e dagli allievi del workshop A piena voce, condotto da Michela Leopizzi nell’ambito del progetto Saper leggere, saper ascoltare, finanziato dal Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, nell’ambito dell’avviso pubblico Ad alta voce 2024. Dedicato al tema “Mentre tutto brucia” e accompagnato dall’illustrazione di Marco Cazzato, il festival Armonia è organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano — fresca vincitrice del premio “Straordinaria” dell’Associazione Librai Italiani di Confcommercio — e dall’associazione NarrAzioni, con la collaborazione di Mario Desiati e il contributo del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e dei Comuni di Specchia, Alessano e Castrignano del Capo. Ingresso libero. Info www.festivalarmonia.it.

La “dozzina” del Premio Strega a Specchia

Giovedì 21 maggio in Piazza del Popolo la quattro giorni prenderà il via ufficialmente con l’inaugurazione del festival alle 18:30. Alle 18:45 spazio a Per Idrusa, performance con la danzatrice Maristella Martella, coreografa e direttrice artistica di Tarantarte, e il musicista egiziano Ahmed Omran, virtuoso dell’oud, strumento arabo antenato del liuto europeo e della chitarra. Alle 19:00 Valentina Notarberardino, autrice e professionista della comunicazione culturale, proporrà Stregati dalle copertine. Ottant’anni di immaginario editoriale. Alle 20:00 Maria Attanasio presenterà La rosa inversa (Sellerio), romanzo ambientato nella Sicilia del Settecento tra Illuminismo, massoneria, libertà e ribellione, dialogando con Emanuela Chiriacò e Anna Rita Merico. Venerdì 22 maggio, nell’atrio di Palazzo Risolo, alle 19:00 Mauro Covacich racconterà Lina e il sasso (La nave di Teseo), favola moderna sui sentimenti e sulle fragilità familiari, intervistato da Carlo Ciardo e Cecilia Toma. Alle 20:00 Teresa Ciabatti, con Luciano De Francesco e Jessica Niglio, parlerà di Donnaregina (Mondadori), confronto inatteso tra una scrittrice e un boss camorrista, tra colpa, affetti e vulnerabilità. Sabato 23 maggio, sempre nell’atrio di Palazzo Risolo, alle 19:00 Nadeesha Uyangoda con Acqua sporca (Einaudi), storia familiare tra Italia e Sri Lanka, migrazione, ritorni e radici spezzate, affiancata da Michela Santoro e Sandra Stefanizzi. Alle 20:00 Alcide Pierantozzi entrerà dentro Lo sbilico (Einaudi), romanzo bruciante sul disagio psichico, la solitudine e il tentativo di salvarsi attraverso le parole, con Rossano Astremo e Valeria Bisanti. Domenica 24 maggio, alle 11:00, nella sala conferenze di Palazzo Risolo, Christian Raimo con L’invenzione del colore (La nave di Teseo), indagine familiare e industriale tra memoria, cinema e Technicolor, stimolato dalle domande di Rossano Astremo e Matteo D’Amico. In serata, nella Chiesa dei Francescani Neri, si partirà alle 19:00 con Vedove di Camus di Elena Rui (L’Orma), dedicato alle donne legate ad Albert Camus, con Anna Maria Mangia e Valeria Nicoletti. Alle 20:00 Matteo Nucci presenterà Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli), romanzo sulla vita del filosofo tra eros, giustizia e conoscenza, con Maila Cavaliere e Luca Nolasco. Alle 21:00 la chiusura sarà affidata a Michele Mari con I convitati di pietra (Einaudi), gioco narrativo feroce e divertente sul tempo, la morte e le cene di classe, in dialogo con Dario Goffredo ed Elisabetta Liguori.

Premio Calvino

Sabato 27 e domenica 28 giugno l’atrio e le sale di Palazzo Comi a Lucugnano accoglieranno le due serate dedicate al Premio Calvino. Armonia riserva uno dei suoi nuclei più riconoscibili allo storico osservatorio sulle nuove scritture, luogo privilegiato di attenzione verso la narrativa emergente. Il Festival ospita tradizionalmente la prima presentazione pubblica del romanzo vincitore, subito dopo la proclamazione prevista quest’anno per il 9 giugno, confermando una vocazione di scouting letterario coltivata fin dalle origini, con la volontà di intercettare nuove voci e accompagnarne l’incontro con lettrici e lettori. Tra le ospiti delle serate ci saranno anche Maria Pia Veladiano, Premio Calvino 2010, e Beatrice Salvioni, Premio Calvino racconti 2021. Si rinnova inoltre la collaborazione con L’Indice dei Libri del Mese, storica rivista torinese di critica e approfondimento culturale, oggi al centro di un progetto di rilancio orientato a rafforzare il dialogo con il pubblico. Il festival letterario non è solo un’occasione di incontro, ma il momento culminante di un lavoro di promozione della lettura che l’associazione, la libreria e la loro rete portano avanti durante tutto l’anno attraverso scuole, gruppi di lettura, laboratori, incontri e percorsi rivolti a lettrici e lettori di tutte le generazioni. In quest’ottica rientra l’evento di sabato 27 giugno a sempre Lucugnano che prevede l’avvio del percorso partecipato di scrittura del Patto per la Lettura della Regione Puglia, con il coordinamento di NarrAzioni e la partecipazione dei Patti per la lettura regionali.

Discorsi Mediterranei

Domenica 12 luglio, a Santa Maria di Leuca, nell’ambito di Discorsi Mediterranei, è in programma un incontro speciale con Ilan Pappé, docente di Storia all’Istituto di studi arabi e islamici e direttore del Centro europeo per gli studi sulla Palestina all’Università di Exeter.

Armonia OFF e altri appuntamenti

Domenica 26 luglio il vincitore del Premio Strega 2026 sarà a Lecce. Tra luglio e agosto, inoltre, Armonia Off proporrà altre presentazioni e incontri tra Alessano e Castrignano del Capo con Chiara Tagliaferri, Cinzia Cognetti, Francesca Giannone e altri ospiti. Dal 2 al 4 ottobre, a Santa Maria di Leuca, si terrà Pitch on the Beach, un nuovo format dedicato allo scouting e al confronto intorno alle voci femminili della narrativa. Pensato come spazio di ascolto, presentazione e dialogo attorno alla scrittura emergente, il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’associazione Matera Letterature e l’agenzia Grandi & Associati. Sempre a ottobre, in data da definire, l’Agorà del Consiglio regionale della Puglia ospiterà un incontro con uno dei protagonisti del Premio Strega 2026 e la mostra di Libri d’Artista a cura di Maddalena Castegnaro, ulteriore occasione per intrecciare letteratura, arti visive, editoria e promozione della lettura.

Ingresso libero