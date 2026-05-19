Il Centro di Gravità permanente di Flavio De Marco sarà presentato a Racale, appuntamento per Giovedì 21 Maggio

Un viaggio tra mistica, musica e sapori siciliani: a Racale una serata speciale dedicata all’universo di Franco Battiato

Giovedì 21 maggio, a partire dalle ore 20:00, gli accoglienti spazi de “La Cantiniera” di Racale faranno da cornice a un evento culturale suggestivo, interamente dedicato alla scoperta dell’eredità artistica, filosofica e spirituale di Franco Battiato.

Il cuore dell’incontro sarà la presentazione del libro di Flavio De Marco Centro di gravità permanente. Mistica e Tradizione nell’opera musicale di Franco Battiato, pubblicato dalla casa editrice Passaggio al Bosco e arricchito dalla prefazione di Antonello Cresti. In dialogo con Mario Carparelli, l’autore guiderà il pubblico attraverso i sentieri meno battuti e più affascinanti della produzione del grande Maestro siciliano. Più che una semplice rievocazione musicale, l’appuntamento offrirà una vera e propria esplorazione del legame indissolubile che univa Battiato al mondo della Tradizione ermetica e agli insegnamenti di guide spirituali ed esoteriche come Georges Gurdjieff e René Guénon.

Come cantava lo stesso Battiato, l’auspicio è quello di trovare un “centro di gravità permanente”, una centratura interiore che permetta all’individuo di non smarrirsi, perfezionando il proprio Sé. La serata racconterà proprio questa ostinata vocazione all’introspezione, senza però tralasciare il profondo e radicato amore dell’artista per la sua terra: una Sicilia intesa come un “Sud magico”, in cui la saggezza della civiltà contadina si intreccia da secoli a irresistibili suggestioni mistiche.

Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, il dialogo tra gli ospiti sarà avvolto e accompagnato da una speciale sonorizzazione musicale curata dai Night Express, capace di evocare dal vivo le inconfondibili atmosfere dell’opera di Battiato.

Infine, per omaggiare fino in fondo le radici del cantautore e chiudere la serata all’insegna del piacere condiviso, l’incontro sfocerà in un momento di pura convivialità: i partecipanti potranno infatti degustare vini e specialità tipiche siciliane, al costo di 15 euro.

Per immergersi in questo “incantesimo” fatto di musica, riflessioni e sapori, è possibile richiedere informazioni e riservare il proprio posto contattando direttamente i numeri 0833 1825423 oppure 346 4955081.