Il malore, poi la rovinosa caduta in Vespa sul lungomare di Gallipoli: grave un 60enne

GALLIPOLI (Lecce) – È grave in Rianimazione dopo la caduta con la Vespa. Un uomo di 60 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dopo una rovinosa caduta avvenuta nel primo pomeriggio di oggi sul lungomare Galilei, a Gallipoli.

Secondo una prima ricostruzione, il sessantenne era alla guida del mezzo a due ruote quando sarebbe stato colto da un improvviso malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo della Vespa, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato particolarmente violento.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento in codice rosso al nosocomio leccese, dove l’uomo si trova tuttora ricoverato sotto stretta osservazione medica.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale di Gallipoli, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.