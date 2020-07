SAN CESARIO – Fabiana Del Cuore, capogruppo del gruppo consiliare Insieme partecipazione e rinnovamento, replica al commento del sindaco sul progetto ospedaliero covid da parte del Ministero: “Apprendo del comunicato del Sindaco Coppola, con cui falsamente e goffamente si cerca di intestarsi una ‘vittoria’ per il no, da parte del Ministero, a parte del progetto di riordino ospedaliero della Regione Puglia, che prevedeva, tra le altre cose, un potenziamento dell’Ospedale Galateo in vista di una possibile riconversione dello stesso come Centro Covid.

Noto, con amarezza, come la campagna elettorale perenne annebbi la vista ed il cervello ai “vecchi politici” della maggioranza. Abbiamo sempre sostenuto, e continueremo a sostenere, la bontà del piano di riordino ospedaliero predisposto dalla Asl ed approvato dalla Regione Puglia, perché mirante proprio a rivitalizzare, con l’ampliamento degli ambulatori, dei posti letto per l’Hospice, con dei posti letto disponibili in rianimazione, il nostro Ospedale.

Purtroppo, il Ministero della salute, verso cui mi sento di rinnovare la fiducia nelle scelte, ha ritenuto di non approvare questo piano perché valutato come di non veloce realizzazione in previsione di una futura ondata pandemica.

Verosimilmente, il nostro Ospedale si trova in una posizione così tanto compromessa da non poter essere destinatario, in tempi rapidissimi, del progetto di riordino che la Regione aveva invece in mente di attuare e, soprattutto, di importanti finanziamenti a ciò destinati.

Questo costituisce una sconfitta per la politica e per la collettività, cari componenti della maggioranza, non una medaglia da appuntarsi al petto per battaglie campate in aria e basate sulle fantasie. Il Ministero ha quindi deciso che la scelta più rapida sia quella di istituire un reparto Covid nel Vito Fazzi, soluzione già ampiamente criticata dal Presidente dell’Ordine dei medici, perché potrebbe realizzare una commistione tra reparti Covid e non Covid. Non avendo competenze scientifiche adatte, non entro nel merito delle legittime critiche sollevate da chi conosce l’ambiente sanitario ed i possibili negativi scenari futuri relativamente all’epidemia.

Ritengo però che le bugie della politica facciano male ai cittadini e che debbano essere tenute a doverosa distanza dalla tutela del diritto fondamentale alla salute e respinte al mittente. Non esiste alcun atto ministeriale che dica che il piano della Regione avrebbe comportato una chiusura del Galateo, così come nessuna voce è potuta giungere al Ministero relativamente alla raccolta firme avviata dal gruppo di maggioranza, che altro non era, e lo ribadisco, una strumentalizzazione elettorale a danno di tutti noi.

Come gruppo consiliare, abbiamo precisato quali fossero i passaggi per l’approvazione del piano di riordino ospedaliero, ben consci del fatto che la Regione Puglia e il Ministero della Salute, ossia gli organi preposti, potessero approvarlo o meno.

La chiarezza e la correttezza saranno sempre il nostro faro; la ricerca del facile consenso e le bugie le lasciamo, senza indugio alcuno, ad altri politici “navigati”.

L’auspicio è che la dirigenza Asl sappia perseguire opportuni obiettivi per rivitalizzare questo nostro ospedale, per poter dare risposte di serietà ai bisogni di salute dei nostri cittadini. La nostra speranza è che si riesca a salvare almeno parte del progetto di riqualificazione del Galateo. Il nostro impegno sarà, come sempre, massimo e concreto”.