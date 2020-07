Ecolio 2. Casili: “Primi accertamenti della Provincia confermano i nostri sospetti sulla compatibilità urbanistica dell’impianto”

“Finalmente anche la Procura della Repubblica accende un faro sull’impianto Ecolio 2. Le proteste dei cittadini, delle amministrazioni comunali e il mio impegno in Consiglio Regionale, anche con una interrogazione presentata sul problema, stanno portando i primi risultati.” Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Casili, dopo che la Procura ha chiesto alla Provincia di verificare l’effettiva esistenza di provvedimenti riguardanti l’approvazione del progetto relativo al cambio di destinazione d’uso dell’impianto, da trattamento delle acque di vegetazione a trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non.

“I primi accertamenti della Provincia avrebbero fatto emergere «l’illegittimità» degli atti – spiega Casili – segno che ci avevamo visto giusto sulle problematiche di quell’impianto. Sono particolarmente contento che qualcosa si stia muovendo: gli abitanti del Capo di Leuca, in particolare di Presicce, Acquarica, Morciano, Salve e Patù, erano alle prese da due anni con cattivi odori insopportabili. In seguito al rapporto conclusivo 2019 dell’ispezione ambientale straordinaria effettuate dall’Arpa sono emerse diverse criticità legate al mancato rispetto di alcune prescrizioni dell’AIA e del piano di monitoraggio e controllo. Tuttavia la questione, sulla quale avevo presentato un’interrogazione regionale un anno fa, non è ancora risolta: è importante continuare a seguire attentamente l’iter di riesame dell’AIA e trovare una soluzione – continua Casili – in grado di assicurare la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini, in primo luogo provvedendo a svolgere , come richiesto anche dai Comuni interessati, indagini approfondite per verificare la potenziale contaminazione del sito in cui sorge l’impianto e per studiare l’eventuale rischio sanitario per la popolazione. Non dobbiamo abbassare la guardia. Personalmente resterò a vigilare e stare al fianco dei cittadini in questa battaglia”.