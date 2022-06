Inaugurato il comitato elettorale di Luigi Mazzei: la squadra di Puglia Popolare corre con Italia in Comune

LECCE – Luigi Mazzei ha inaugurato oggi il suo comitato elettorale di fronte ai Salesiani, mantenendo il distanziamento e utilizzando lo spazio esterno per motivi di sicurezza. A fianco al segretario provinciale di Puglia Popolare c’è la squadra vincente delle elezioni comunali leccesi, Gigi Valente e Alfredo Pagliaro, e c’è anche Antonio Lamosa, che ha federato il suo movimento (MPL) con Puglia Popolare, insieme a tanti altri amministratori locali. Ridisegnare l’agricoltura in questo territorio, dopo la sciagura della xylella; far crescere il turismo con collegamenti più efficienti (puntare anche sull’aeroporto di Lepore); sostegno concreto a piccola e media impresa: questi sono alcuni punti del programma di Mazzei.

Link Sponsorizzato

Il segretario provinciale di Puglia Popolare è stato consigliere regionale solo per 2 anni (2014/2015) producendo diverse proposte di legge e interrogazioni: una delle sue grandi battaglie di quel periodo riguardò il problema dell’inquinamento del Pertusillo a causa degli sversamenti dai pozzi di estrazione del petrolio. Ma l’ex consigliere si è speso anche sui temi dell’agricoltura: la prima interrogazione sulla xylella è di Mazzei, come anche la prima battaglia sulla estensione della via Francigena fino a Leuca.