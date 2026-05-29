Inaugurazione Demo Center – Convitto Palmieri, Capone: “Importanti le ricadute sulla formazione e sul turismo”

“Un centro nazionale per la biodiversità, nutrito dalla bellezza architettonica di un complesso culturale strategico per Lecce e per la Puglia. Questo è il convitto Palmieri con il Demo Center dove le stanze immersive e la sale studio innovative accolgono studenti e i visitatori arricchendoli di stupore. Perché i musei e le biblioteche sono i rappresentanti della storia e dell’archeologia, ma anche gli interpreti dell’età moderna. E nell’età moderna le tecnologie digitali danno una narrazione del patrimonio esistente e delle persone che è affascinante, stimolante, che attrae tantissimi giovani e li fa studiare in maniera più coinvolgente. Ecco, questo oggettivamente mancava nella provincia di Lecce e dobbiamo ringraziare il Cnr per questo importante investimento che fa del Convitto Palmieri un luogo straordinario di cultura e di innovazione”.

Lo ha dichiarato la presidente della V Commissione della Regione Puglia, Loredana Capone, a margine della cerimonia di inaugurazione del Demo Center, sede di Lecce del Biodiversity Gateway Nbfc, realizzato nell’ala Est dell’ex Convitto Palmieri, nell’ambito del National Biodiversity Future Center, il primo centro di ricerca italiano dedicato alla biodiversità, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Riguardo le ricadute del progetto sul territorio, Loredana Capone ha aggiunto: “Innanzitutto in termini di formazione. Gli studenti avranno la possibilità di frequentare queste aule comprendendo attraverso l’intelligenza artificiale molto di più di quanto si impara nelle singole aule scolastiche e avranno la possibilità di vedere come immobili storici sono legati contemporaneamente alla storia e al futuro. Ma la ricaduta è anche quella turistica perché è evidente che un centro così importante in materia di ricerca, di innovazione e di attività di laboratorio, costituisca uno strumento di promozione della provincia di Lecce, della Puglia e dell’Italia. Non dobbiamo essere visti soltanto per la bellezza del nostro paesaggio e del nostro patrimonio storico, culturale e architettonico. ma anche attraverso la bellezza dell’intelligenza e della ricerca. Il Cnr è una testimonianza importante”.

“Riguardo alle stanze immersive – ha aggiunto – se ne sente parlare in riferimento ai luoghi più celebri d’Italia e del mondo. Ora lo abbiamo anche qui. Immergersi nella natura e nella scienza è veramente stimolante. Invito tutti a venire”.