Mònde 2026, la Puglia investe nel cinema che racconta i territori

Regione Puglia conferma anche quest’anno il proprio sostegno a “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”. La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, è in corso a Foggia fino al 31 maggio. Intrecciando cinema, paesaggio, turismo, cammini, formazione e valorizzazione dei territori, Mònde ha saputo trasformarsi in una piattaforma culturale sempre più riconosciuta a livello nazionale e internazionale, mantenendo la propria vocazione originaria: raccontare il viaggio come esperienza culturale, umana e cinematografica, mettendo in dialogo il patrimonio materiale e immateriale della Puglia con le grandi narrazioni contemporanee.

La presenza a Foggia di protagonisti del cinema mondiale come Terry Gilliam, Kevin Spacey e Matthew Modine, nomi di primo piano della scena italiana come Margherita Buy, Maurizio Nichetti e il Premio David di Donatello 2026 Lino Musella, insieme a registi, produttori, autori, operatori dell’industria audiovisiva e ospiti provenienti da diversi Paesi, è il risultato di un percorso di crescita che Regione Puglia, attraverso le sue politiche culturali, ha saputo sostenere. L’amministrazione regionale, infatti, continua a investire nel sostegno di iniziative culturali capaci di generare visibilità, relazioni internazionali, opportunità professionali e sviluppo per le comunità locali.

La prima giornata di Mònde ha fatto registrare entusiasmo e grande partecipazione. Dalle proiezioni agli incontri, dai laboratori dedicati ai più piccoli ai dialoghi culturali, fino all’accoglienza riservata al maestro Terry Gilliam, protagonista della retrospettiva che attraversa tutta la sua filmografia, Foggia si è trasformata in un grande spazio diffuso dedicato al cinema e all’incontro tra pubblici diversi.

La giornata di oggi vede rafforzarsi la dimensione internazionale del festival, con gli appuntamenti dedicati a Terry Gilliam, Matthew Modine e Kevin Spacey, protagonisti di incontri pubblici, masterclass e dialoghi con il pubblico. In mattinata, inoltre, si è svolto il confronto “Apulia Film Location – Dialogo sui territori e le location della Puglia”, promosso in collaborazione con Apulia Film Commission, una delle tre occasioni di incontro tra registi, produttori e professionisti del settore per valorizzare il patrimonio paesaggistico e produttivo pugliese come luogo di cinema e di nuove produzioni audiovisive.

Questa sera, alle ore 20, nell’Arena Mònde allestita nella Villa Comunale di Foggia, Kevin Spacey riceverà l’Honorary Mònde Award 2026, riconoscimento che il festival assegna alle personalità che hanno lasciato un segno profondo nell’immaginario cinematografico contemporaneo. Il premio sarà consegnato dall’assessore regionale Raffaele Piemontese, a testimonianza della vicinanza della Regione Puglia a una manifestazione che negli anni è diventata uno strumento efficace di promozione culturale e territoriale.

Domani, invece, sarà l’assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace a consegnare il riconoscimento al film vincitore della sezione “Panorama Cammini”, dedicata alle opere che raccontano il viaggio, il movimento, l’incontro tra culture e la relazione tra comunità e territori, temi che da sempre rappresentano il cuore identitario di Mònde.

Con oltre 80 appuntamenti tra proiezioni, masterclass, incontri, dialoghi, percorsi urbani, attività formative e momenti di networking internazionale, Mònde 2026 continua a valorizzare il ruolo della Puglia come terra di cinema, creatività e accoglienza, confermando la capacità delle politiche culturali regionali di generare valore, visibilità e nuove opportunità di crescita per l’intero sistema culturale pugliese.