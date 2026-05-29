Ispezioni RSA e Centri riabilitazione, Pagliaro: “Oggi ad Euroitalia a Casarano, struttura efficiente ma con carenze da colmare e posti da accreditare”

“Il nostro viaggio nelle RSA ha fatto tappa oggi a Casarano – scrive in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, presidente del gruppo Fratelli d’Italia – nel complesso poliriabilitativo EuroItalia che, oltre alla residenza sanitaria assistenziale, comprende una casa di cura riabilitativa, un presidio di riabilitazione, un hospice e una casa di riposo albergo assistito. Nella nostra ispezione, come sempre senza preavviso, siamo stati accolti con disponibilità da personale e ospiti, e abbiamo trovato un buon livello di organizzazione e assistenza. Ma serve più attenzione da parte dei decisori politici per questo settore, indispensabile per l’assistenza ai pazienti più fragili.

Il centro di riabilitazione, dove vengono trasferiti i pazienti nella fase post ospedaliera, è in attesa di accreditamento da parte della Regione di tutti i posti disponibili, pronti ad accogliere pazienti neurologici in fase post acuzie e pazienti spinali (dal 2018 ci sono 25 posti autorizzati ma non accreditati). Il paradosso è che molti pazienti pugliesi sono costretti ad andare in strutture fuori regione, aggravando il costo della mobilità passiva che pesa sulle casse regionali. Anche per la riabilitazione domiciliare, di cui c’è grande richiesta, vanno ampliate le convenzioni ora ferme a 42, mentre ce ne sono 75 accreditate ma non ancora convenzionate. Altra criticità: il budget risicato per l’ambulatorio di fisioterapia per bambini con problematiche neurodegenerative gravi, che lavora al minimo delle sue possibilità.

Nel corso dell’ispezione abbiamo incrociato le storie toccanti di due famiglie, grate per le cure amorevoli ricevute dai loro cari ad EuroItalia: in particolare, una ha consegnato una targa per l’assistenza nella riabilitazione, l’altra una lettera di gratitudine per la premura nell’accompagnamento nelle ultime fasi di vita di un malato terminale in hospice.

Il resoconto di questo sopralluogo, a conclusione del nostro percorso ispettivo in RSA e centri riabilitativi, sarà presentato in un report in Commissione Sanità, per fare il punto su carenze e criticità e sollecitare interventi specifici per un’assistenza migliore ad anziani e persone non autosufficienti”.