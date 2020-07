LATERZA – Chiariamo subito che la “candidata sexy”, di cui si parla in tante chat salentine e sul web in queste ore, non è candidata alle regionali e Puglia Popolare non sarà un simbolo in corsa alle regionali perché si è fuso in una lista con due altri movimenti. Però fa discutere anche la Lecce la comunicazione elettorale per le amministrative di Laterza, che gioca con i doppi sensi e invita tutti a contattarla, ma non per appagare i sogni proibiti di tanti uomini, bensì per votarla, visto che lei è impegnata anche in attività sociali importanti. Anche a Lecce si scatenano le polemiche: sono soprattutto le donne a criticare. Le femministe stigmatizzano la pubblicità elettorale di un partito “degasperiano” alleato con la coalizione del centrosinistra. “Non so se sia una bufala o no, ma chiunque sia questa Caterina, credo che avrebbe fatto bene a puntare su altre competenze, anziché su una comunicazione volutamente ambigua. Anni di lotte e rivendicazioni, rischiano di essere cancellati con un colpo di spugna. Perché una donna deve ricorrere a questi mezzucci di ‘richiamo sessuale’ per fare politica e invece per gli uomini è un fatto strutturale? Perché continuare ad offendere la dignità delle donne, le loro competenze, professionalità, intelligenza?

E anche se Caterina avesse voluto usare una comunicazione volutamente provocatoria, ha sbagliato sicuramente il modo. Quella provocazione offende innanzitutto lei stessa e poi tutto il genere femminile che, prendendo le distanze da questo modello, dimostra che non ha nulla a che fare. Ecco, questo è il classico caso in cui bisognerebbe invitare a non votare la candidata” – polemizza un’utente.

Ma per molti si tratta di una semplice strategia di comunicazione più aggressiva, che attira l’attenzione sulla candidata per poi offrire contenuti. “Facciamo chiarezza per Caterina Zilio. Premetto che Caterina Zilio non è candidata alle elezioni regionali in Puglia e che questa è la prima volta che ricopre un ruolo politico. Ad affermarlo, in una nota, è Massimiliano Stellato, presidente provinciale di Puglia Popolare.

Dopo essere stata nominata responsabile cittadina di Puglia Popolare a Laterza, Caterina Zilio ha avviato una campagna di adesione a livello locale.

Ha preso la prima foto carina che le è capitata davanti e che è balzata persino alla ribalta delle testate giornalistiche nazionali, e l’ha postata su Facebook accompagnandola al logo del nostro movimento con una frase che i malpensanti hanno interpretato, ad arte, in maniera equivoca attribuendole un increscioso e sessista ‘doppio senso’.

Preciso che Caterina Zilio, che da anni dedica la sua attenzione alle persone fragili con gravi disabilità, non ha concordato – conclude Massimiliano Stellato – tale, forse migliorabile, strategia comunicativa né con il sottoscritto né con i referenti regionali del nostro movimento ma ritengo che una donna in politica debba essere valutata per il suo impegno e la sua dedizione e non per il suo décolleté”.