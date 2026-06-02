Anfiteatro, l’opuscolo scettico sui nuovi scavi. “Siamo al terrapiattismo”. Arthur rilancia: “Mille anni di storia da scoprire”

LECCE – Un opuscolo di Ruggero Vantaggiato, giornalista di lungo corso e storico attivista politico di destra, ha fatto infuriare alcuni studiosi che si occupano dei nuovi scavi in via Alvino. L’articolo ridimensiona gli scavi di piazza Sant’Oronzo e ha subito scatenato l’indignazione e la netta replica di uno dei maggiori studiosi del settore. Il professore Francesco D’Andria difende il lavoro della comunità scientifica, mentre Arthur parla di una scoperta capace di riscrivere la conoscenza della Lecce bizantina.

Da una parte chi considera gli scavi di via Alvino un caso mediatico gonfiato oltre misura, dall’altra alcuni dei più autorevoli archeologi che parlano invece di una straordinaria occasione per comprendere un capitolo quasi sconosciuto della storia cittadina. Il dibattito attorno al cantiere aperto davanti al Caffè Alvino si infiamma dopo la diffusione di un opuscolo realizzato dal giornalista Ruggero Vantaggiato, che contesta il valore delle scoperte emerse nel cuore di Lecce e sostiene che non vi sia nulla di realmente nuovo rispetto a quanto già noto dagli studi del passato.

Le sue tesi hanno però provocato una dura reazione nel mondo accademico. Tra le voci più nette c’è quella del professor Francesco D’Andria, tra i più importanti archeologi italiani, che respinge senza esitazioni la lettura proposta dal giornalista. “Siamo al terrapiattismo, con un livello di sgradevolezza in più: a questo punto bruciamo le lauree in archeologia e torniamo all’età delle caverne”, afferma il professore, sottolineando come le valutazioni scientifiche non possano essere equiparate a semplici opinioni personali. D’Andria ricorda inoltre che negli ultimi mesi sono stati organizzati incontri e conferenze proprio per spiegare alla cittadinanza il significato delle evidenze archeologiche riportate alla luce.

Nel suo giornale-volantino, Vantaggiato sostiene che attorno all’ipotesi della fortificazione medievale o del cosiddetto Kastron bizantino sia stata costruita una narrazione eccessiva. A suo giudizio i ritrovamenti non rappresenterebbero una scoperta eccezionale e le strutture individuate sarebbero semplicemente resti edilizi ordinari. Il giornalista arriva a sostenere che “non c’è niente di medioevale nello scavo antistante il caffè Alvino” e richiama simbolicamente la favola de “I vestiti nuovi dell’imperatore”, immaginando un bambino che sveli la verità gridando che “non sono le basi murarie di una fortezza, ma le fondazioni delle vecchie ‘capande’”.

Una posizione smontata da un’altra autorevole contestazione nel professor Paul Arthur, ordinario di Archeologia Medievale dell’Università del Salento e presidente della Società di Archeologi Medievisti Italiani. Per lo studioso inglese, quanto emerso dagli scavi rappresenta invece un tassello fondamentale per comprendere la Lecce altomedievale. “In via Alvino è stata ritrovata una fortificazione del quinto massimo sesto secolo, che è un pezzo di quello che ha trovato Cosimo de Giorgi molto tempo fa. È un muro di cinta. L’anfiteatro è stato fortificato, come avveniva nel Medioevo, dove tanti anfiteatri venivano fortificati in tutti i territori del Mediterraneo e come è avvenuto a Santa Maria Capua Vetere”.

Arthur guarda oltre il cantiere attuale e auspica che l’indagine possa essere ampliata. “Se lo scavo si potesse allargare, sarebbe meglio, però va giudicata anche la criticità di quel pezzo della città: siamo nella piazza principale di Lecce e tutto va fatto con estrema cura. Però, per me, uno dei cavalli di battaglia è proprio quello di rivalutare 500 anni, mezzo millennio di storia perduta, che in qualche modo riusciremo a tirare fuori. Non è possibile che Lecce sia conosciuta solo per la gloria dell’età romana o per il barocco. Ogni momento storico ha la sua importanza, sia essa negativa o positiva: la storia non è una cosa dove si sceglie quello che ci piace. La storia è la storia”.

Secondo il professore, proprio sotto il centro cittadino si nasconde la chiave per ricostruire il lungo periodo bizantino della città, un’epoca quasi assente nelle fonti documentarie. “La chiesa Santa Maria della Grazia, quasi sicuramente, è stata costruita su una chiesa bizantina. C’è l’evidenza anche dell’esistenza di una torre intorno all’VIII o IX secolo. Quindi, Lecce non era più città, era un kastron, cioè una piccola fortificazione amministrata da chiesa e contingente bizantino. Ci sono 1000 anni di storia da scoprire”.

Proprio la scarsità dei documenti rende ancora più preziosi i ritrovamenti archeologici. “A livello materiale c’è tanto da scoprire a Lecce, come fonti documentali un po’ di meno. Dall’età normanna in poi abbiamo qualcosa. Dei 500 anni di vita bizantina abbiamo qualche lettera di fine VI secolo, che salta a piè pari fino alla metà dell’XI secolo, quando arrivano i normanni. In mezzo non abbiamo niente, zero”. Per Arthur, ciò che sta emergendo rappresenta quindi “l’inizio di un capitolo nuovo della storia leccese: è la storia bizantina che noi non conoscevamo”.

Lo studioso immagina una città medievale sviluppatasi all’interno dell’antico anfiteatro romano, con abitazioni, chiese, orti e spazi di mercato ricavati tra le strutture dell’antico monumento. “Si viveva all’interno del monumento romano. Si costruivano le case all’interno dell’anfiteatro, una chiesa o più chiese. Mi piace immaginare l’arena come una zona di orti, coltivazione e un piccolo mercato. Uno deve immaginare una città ovale. Basta pensare alla piazza dell’anfiteatro a Lucca, che rimanda a quell’idea. Le città, all’epoca, si sviluppavano così, intorno a quegli anfiteatri e sui resti della storia romana, riutilizzando i materiali antichi, perché l’economia era più povera, però la gente non era stupida e capiva che il riutilizzo poteva essere fruttuoso”.

E mentre in città continua il confronto tra sostenitori e detrattori degli scavi, il mondo accademico sembra avere pochi dubbi sulla rilevanza della scoperta. “Abbiamo aperto un nuovo libro e stiamo sfogliando le pagine introduttive, che invogliano a leggere tutto per giungere alle conclusioni”, conclude Arthur, lasciando intendere che la storia custodita sotto piazza Sant’Oronzo potrebbe essere appena all’inizio del suo racconto.