Lecce conferma la micromobilità con Ridemovi spa di Milano: nuovo gestore per monopattini, bici e scooter elettrici

LECCE – Cambierà il nome del gestore, ma non la filosofia del servizio che negli ultimi anni ha accompagnato la crescita della mobilità sostenibile a Lecce. Il Comune ha infatti concluso la procedura per l’affidamento del sistema di sharing elettrico cittadino, individuando nella società “Ridemovi spa”, con sede legale in Milano (MI), in Via Giosuè Carducci n. 31, il soggetto che si occuperà della gestione per i prossimi tre anni.

L’azienda subentrerà a Bit Mobility, che fino ad oggi ha continuato a garantire il servizio in regime di proroga. I cittadini potranno continuare a utilizzare monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita e scooter elettrici con le stesse modalità già sperimentate negli ultimi anni: i veicoli potranno essere prelevati in una zona della città e riconsegnati in un’altra, senza la necessità di raggiungere stazioni o postazioni fisse.

L’aggiudicazione è diventata efficace dopo le verifiche previste dalla normativa e chiude una procedura avviata nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale. Si tratta di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività e non di un appalto pubblico, aspetto che consente al Comune di non sostenere spese dirette. Sarà infatti il gestore a farsi carico degli investimenti e dei costi operativi, recuperandoli attraverso le tariffe applicate agli utenti.

Restano previste alcune aree dove non sarà possibile lasciare i mezzi, una misura pensata per evitare parcheggi disordinati e garantire maggiore sicurezza negli spazi pubblici. Inoltre, con il sistema di GPS i mezzi rallenteranno automaticamente nel centro storico. L’iniziativa si inserisce nelle politiche comunali orientate a incentivare forme di trasporto alternative all’auto privata e a favorire l’integrazione tra mezzi condivisi e trasporto pubblico. Con il passaggio a Ridemovi, Palazzo Carafa punta a dare continuità a un servizio ormai entrato nelle abitudini di molti utenti, rafforzando l’offerta di mobilità elettrica a disposizione della città.