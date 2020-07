BRINDISI – Un turista proveniente dalla Lombardia è risultato positivo al tampone. È passato prima dal pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi e poi è andato in Radiologia. L’uomo è in vacanza nella zona di Ostuni. Il direttore sanitario dell’Asl Brindisi, Andrea Gigliobianco, conferma al telefono il tampone positivo, che non è rientrato nel bollettino epidemiologico odierno perché comunicato successivamente alla pubblicazione. L’uomo, che si trova in Malattie Infettive, non è in condizioni preoccuparti: sta bene, ma è sotto osservazione. Ora si apre il capitolo turismo: molti provengono da territori a rischio, come la Lombardia, ma è importante che funzioni tutto il protocollo di prevenzione e che negli ospedali resti attivo il pre-triage.

Ora si indaga sui contatti dell’uomo: la famiglia è già stata sottoposta a screening. Non bisogna abbassare la guardia ora che siamo in piena stagione turistica. Dunque, distanziamento all’aperto e mascherine al chiuso, quando c’è gente, per evitare guai che fino ad oggi la Puglia è riuscita a limitare.