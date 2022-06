Parità di genere e Lopalco, Casili (M5s): “Ennesimo consiglio regionale ostaggio di Michele Emiliano”

“È inutile nascondersi dietro un dito, l’ultimo consiglio regionale viene affossato a causa dell’emendamento approvato in aula con il voto segreto e che di fatto avrebbe escluso il professore Lopalco dalla sua candidatura se non si fosse dimesso da responsabile della task force per l’emergenza coronavirus. A questo proposito, trovo fuori luogo le dichiarazioni del professore sui consiglieri regionali, affermazioni che dimostrano un certo nervosismo da parte di chi, in questa fase delicata della nostra regione, dovrebbe rassicurare i pugliesi, esclusivamente con la forza della scienza e non con le polemiche politiche, stando al fianco dei cittadini, anche perché gli ultimi dati sui contagi da Covid-19 non sono tranquillizzanti”. Lo dichiara Cristian Casili, consigliere regionale del M5s.

“Considero, inoltre, scomposti i tempi e le modalità di questa candidatura – prosegue il consigliere pentastellato – chiaramente strumentale al presidente Emiliano che, evidentemente, vuole capitalizzare l’esposizione di questi mesi sulla pandemia che ha coinvolto anche la nostra regione. Ancora di più amareggia che un consiglio regionale sia ostaggio delle decisioni di Michele Emiliano, funzionali a piazzare uomini di sua fiducia all’interno di task force e agenzie, un film già visto con Cassano in Arpal, che in questi mesi ha bloccato i lavori di diversi consigli regionali terminati sempre senza il numero legale. Adesso la misura è colma: mai avremmo immaginato che le opportunità politiche e le logiche di partito potessero superare il raggiungimento di un obiettivo di fondamentale importanza e grande civiltà, atteso da diversi anni, sulla modifica della legge elettorale pugliese per la parità di genere.

Sarebbero bastati due semplici emendamenti -conclude Casili – uno relativo alla doppia preferenza e uno sullo quote di genere, per terminare in pochissimi minuti la discussione e approvare la legge. Abbiamo, invece, assistito all’ennesima abdicazione da parte del governatore, che quando si vede alle strette abbandona irresponsabilmente, insieme ai suoi, l’aula consiliare”.