“Dalle luminarie all’artigianato artistico, dai fuochi pirotecnici agli spettacoli musicali, dal commercio alle produzioni enogastronomiche, ai luna park e ai concerti bandistici. Nonostante le ripetute sollecitazioni, a oggi non sono state adottate misure idonee a sostenere gli attori principali di uno dei comparti più significativi della Puglia delle tradizioni, le feste patronali”. È quanto sostenuto dal presidente del Gruppo Misto del Consiglio regionale della Puglia Mario Pendinelli, che ha in diverse occasioni sollecitato il governo regionale ad attivare iniziative mirate al sostegno degli operatori del settore, a partire dall’audizione in seduta congiunta delle Commissioni IV e VI, tenutasi lo scorso 18 maggio.

“Siamo partiti ad aprile – afferma Pendinelli – con una mia richiesta di audizione del governo regionale rappresentato dall’Assessore Capone e avevamo posto le basi per un intervento e anche per far diventare probabilmente la Puglia una regione apripista a livello nazionale nel sostegno di questo tipo di manifestazioni che hanno un valore culturale, storico e anche economico. Poi si è tutto bloccato in una serie di riunioni che non hanno portato a niente e che non hanno coinvolto i veri operatori del settore che conoscono i problemi.

Oggi – continua il consigliere regionale – siamo a chiedere comunque di attivarsi in modo veloce per un impegno economico, per un’azione mirata che tocchi i diversi operatori del settore, dalle luminarie ai fuochi pirotecnici, ai commercianti, agli ambulanti, alle agenzie di servizio e alle bande, perché questo è il mondo delle feste patronali ed è un mondo che rischia quest’anno moltissimo ma rischierà anche molto l’anno prossimo – conclude – se non diamo una boccata di ossigeno e anche un segnale forte di speranza”.