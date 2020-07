PUGLIA – Alle regionali che dovrebbero tenersi fra il 20 e il 21 settembre del 2020 Michele Emiliano sfodera l’asso nella manica: nella lista del presidente candiderà uno degli epidemiologi più famosi d’Italia, il professor Pierluigi Lopalco, grande protagonista della battaglia pugliese contro il covid. Nella lista del governatore uscente ci sarà anche Alessandro Delli Noci, il protagonista della disfatta del centrodestra leccese, che ha trasferito il 20% (insieme al capo di gabinetto del governatore di centrosinistra, Claudio Stefanazzi) su Carlo Salvemini, risultando determinate per la vittoria al primo turno. Michele Emiliano punta su nomi forti per rispondere anche alla scissione dei renziani che gli hanno messo contro Scalfarotto.

Intanto il governatore della Puglia tratta con il noto imprenditore Antonio Raone, in prima linea per aiutare enti ed imprese salentine in seno all’emergenza Covid-19, per una candidatura nella lista del presidente. Sembra, infatti, che la sua candidatura nella lista del presidente Raffaele Fitto stia sfumando: l’imprenditore potrebbe risultare troppo forte per gli altri che a quel punto avrebbero poche chance, secondo le indiscrezioni che circolano in questi giorni.

LE POLEMICHE SULLA CANDIDATURA DI LOPALCO

In una nota il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e il vice commissario, il sen Dario Damiani.

“120 mila euro non per coordinare le misure anti Covid ma, evidentemente, per farsi campagna elettorale con i soldi di tutti gli ignari cittadini pugliesi: la candidatura del prof Lopalco nelle liste di Emiliano è l’ultimo atto di un film che abbiamo iniziato a vedere qualche settimana fa e noi lo avevamo previsto e denunciato. Il virologo ha avuto un prestigioso quanto oneroso incarico dalla Regione per affrontare l’emergenza Coronavirus, ma è sempre più chiaro che abbia utilizzato questa vetrina come trampolino di lancio per le elezioni regionali. Siamo convinti che questo “trampolino” lo porterà a fare un “tuffo di testa”, con una sonora bocciatura da parte dell’elettorato non solo per lui, ma anche per Emiliano: i pugliesi sono stanchi di veder sperperare soldi pubblici dal centrosinistra per gli interessi elettorali del presidente e dei suoi sodali. Ancor più considerando che stavolta hanno sfruttato i riflettori mediatici in un periodo catastrofico per tutti e ben 120 mila euro della Regione”.