Regionali, domani l’inaugurazione del comitato elettorale di Antonella Laricchia

CAVALLINO (Lecce) – Doppio appuntamento domani in provincia di Lecce con la candidata presidente del M5S alla Regione Puglia Antonella Laricchia e il consigliere regionale uscente e candidato alle prossime regionali Antonio Trevisi.

Si parte alle ore 18:30 a Castromediano nella sala convegni presso il Parco Adele Savio per un incontro sul SuperBonus 110%, il Reddito Energetico e le Comunità dell’Energia. L’evento è organizzato dal portavoce comunale del M5S Giampaolo Falco e dal gruppo locale.

“Questa è un’importante occasione per approfondire il lavoro fatto dal M5S in Puglia e al Governo – dichiara Trevisi – con le nostre riforme facciamo leva sulla capacità del Paese di fare sistema coinvolgendo cittadini, istituzioni, imprese e servizi in un grande progetto di transizione verso lo sviluppo sostenibile. Sarà un momento per fornire tutte le indicazioni necessarie per rendere più efficienti e sicure le abitazioni”.

Alle ore 20 si terrà a Cavallino in via G. Spadolini 23 l’inaugurazione del Comitato Elettorale a sostegno al Candidato presidente del M5S Antonella Laricchia.

“Parleremo del lavoro fatto in Consiglio regionale in questi anni – dichiara Laricchia – e del programma che stiamo costruendo insieme ai cittadini, ascoltando le loro richieste e raccogliendo le loro proposte. Parleremo in particolare della provincia salentina, dove il problema più sentito è quello della corruzione e i cittadini ci chiedono legalità e trasparenza per ripartire. Siamo pronti a dar loro le risposte che chiedono da tempo, gli unici a poter garantire un netto cambio di passo dopo la mala gestione di destra e sinistra”.

