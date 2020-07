SQUINZANO (LECCE) – Nell’ultimo consiglio comunale tenutosi il 26 giugno scorso dibattito acceso fra un consigliere di maggioranza e uno dell’opposizione nello specifico il Consigliere della Coalizione Cambiamenti Avv. Michele Maggio, ed due seguaci di Esculapio esponenti della maggioranza di governo. A bocce ferme registriamo la ferma e decisa presa di posizione dell’_Associazione Cambiamenti di cui il Consigliere Maggio è l’espressione politica riportando integralmente una nota pervenutaci:

“COMUNE DI SQUINZANO: IL CONSIGLIO CHE…………NON SI CONSIGLIA!!! Che tristezza dover considerare quanta povertà di idee, di contenuti, ma soprattutto di dignità e rispetto per la persona ci sia nelle istituzioni della nostra Squinzano, la seduta del Consiglio Comunale del 26 giugno scorso ne è stata la riprova, seduta in cui i Consiglieri Comunali di maggioranza, il Sindaco, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio hanno dato il meglio di sé.

I FATTI : il Consigliere di opposizione, del gruppo CambiaMenti Avv. Michele Maggio, aveva preso la parola per discutere l’11° punto all’ O.D.G., precisamente la proposta relativa all’approvazione del Programma Opere Pubbliche triennio 2020/2022 – elenco annuale 2020, quando, dall’Emiciclo, il Consigliere di maggioranza Dott. M. M. iniziava a proferire frasi sconnesse, scurrili e fuori luogo, si direbbe impronunciabili che, solo per dovere di cronaca, ci permettiamo di ripetere: “HA RUTTU LU C………..! MA CI C………TE PIENSI CA SINTI!”, ripetendole più e più’ volte, cui facevano eco le stesse irripetibili frasi pronunciate dal consigliere (sempre di maggioranza) Dott. S. M., accompagnate da risatine, occhiolini e sguardi di compiacimento dell’intero loro gruppo.

In questo clima a nulla può valere la ricerca, quasi spasmodica, di un confronto politico costruttivo che il Consigliere Avv. Maggio sollecita in ogni occasione.

Per fare della buona politica molti dovrebbero, innanzitutto, prendere lezione del vivere civile, poi dovrebbero tenere sempre presente che il mandato politico è un mandato di rappresentanza e che nessun cittadino vorrebbe essere così indegnamente rappresentato. Il buon politico dovrebbe rispettare la carica ricoperta e cercare sempre di esserne all’altezza, se non con una grande eloquenza, almeno con il rispetto dei canoni elementari di buona educazione.

Ci permettiamo di stigmatizzare inoltre, anche il comportamento del Presidente del Consiglio che ha omesso di esercitare le sue funzioni, dimenticando (o non conoscendo) il contenuto dell’art. 14 commi 4 e 6 dello Statuto Comunale, che qui ci piace testualmente riportare: “omissis…il Presidente del Consiglio rappresenta l’intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto………..omissis” ed ancora: “omissis…nell’esercizio delle sue funzioni il presidente del consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei consiglieri…omissis”. in questa specifica circostanza (ma anche in altre) il Presidente avrebbe dovuto ammonire i Consiglieri, per usare un eufemismo, “inadeguati”, se non addirittura allontanarli dall’aula, invece…niente…anzi!

Per tutto quanto successo e fin qui riportato, l’Associazione di Promozione Sociale “CambiaMenti” esprime solidarietà, profonda stima ed apprezzamento per il lavoro che il proprio Consigliere Avv. Michele Maggio svolge nell’esercizio del suo mandato e ne sottolinea lo spessore umano, politico e l’indiscussa competenza”.

Raggiunto telefonicamente il Presidente Solazzo ci ha dichiarato:

“Dal mio punto di osservazione nell’ultimo Consiglio Comunale, non ho rilevato da parte dei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, nessun comportamento sanzionabile. Il confronto tra i Consiglieri protagonisti Micelli e Maggio sarà stato anche acceso, però penso che nessuno dei due si sia sentito offeso dalle parole dell’altro. A mio modesto avviso, la situazione è stata strumentalizzata da personaggi che hanno assistito al Consiglio Comunale che non avendo più ruoli istituzionali e argomentazioni valide, si aggrappano a ciò che ritengono possa essere usato contro chi governa. Fermo restando che il comportamento di tutti deve essere adatto al luogo ed al ruolo ricoperto”.

Nell’ Assise Comunale si dovrebbe fare uno sforzo nel rispettare i punti vista di maggioranza e opposizione, perché argomentare un dissenso è democrazia sbeffeggiare (se avvenuto), chi rappresenta i cittadini è una idiozia frutto di un fanatismo che porta alla assoluta ed irreversibile mediocrità!