Udc con Fitto, senza Ruggeri e i suoi uomini. Pendinelli al bivio: candidarsi con Emiliano o stare fermo

BARI – Il comunicato stampa del centrodestra annuncia che “si allarga la coalizione di centrodestra che sostiene Raffaele Fitto candidato presidente con la lista dell’Udc”, che però a Lecce continua ad essere un contenitore vuoto senza Ruggeri, Pendinelli e gli altri big dello Scudocrociato. Il consigliere regionale uscente, che ha sostenuto Emiliano nelle scorse elezioni regionali, è deluso dal governatore pugliese (non lo ha mai considerato), ma se vuole candidarsi è costretto a sostenerlo perché Salvatore Ruggeri resterà col centrosinistra. Ecco perché adesso Mario Pendinelli dovrà prendere una decisione che potrebbe essere anche quella di stare fermo un giro per poi candidarsi a sindaco nella sua Scorrano. Intanto, questa mattina il segretario nazionale Lorenzo Cesa ha annunciato la presentazione della lista dell’UDC a sostegno “di Raffaele, un amico di sempre che il 22 settembre saprà già cosa fare nell’interesse dei pugliesi. Perché è indubbio – ha sottolineato Cesa – che è il miglior candidato presidente di questa competizione, il più preparato e competente. A lui chiediamo una maggiore attenzione alle politiche della famiglia. Per questo faremo una lista a sostegno della sua candidatura in ogni provincia. Contiamo di eleggere qui e in Campania candidati presidenti di centrodestra perché il Sud parli a una sola voce con questo Governo e faccia arrivare forte a Roma le istanze di un territorio dimenticato dalle politiche nazionali”

“Ringrazio l’amico Lorenzo – ha detto di rimando Raffaele Fitto – con il quale stiamo costruendo liste in tutta la Puglia fatte di uomini e donne che saranno la vera sorpresa di questa campagna elettorale, dove la vera forza è l’unità della coalizione. Da questa parte ci sono partiti veri, che pur con le proprie caratteristiche, hanno un’unica visione della Puglia. Siamo tutti al lavoro per cambiare volto a questa regione dopo gli anni di disastrosa amministrazione del centrosinistra, mentre assistiamo in queste ore a una Regione piegata sulla campagna elettorale che in alcuni casi assume anche elementi di gravità, perché appare quasi un’occupazione militarizzata delle Istituzioni finalizzandola alla campagna elettorale”.