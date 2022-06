Un tour del Salento per Antonella Laricchia, poi in serata l’inaugurazione del comitato elettorale

LECCE – Un tour nel Salento con la candidata presidente del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia alla Regione Puglia e una grande inaugurazione finale. L’appuntamento è per domenica 2 agosto dalle ore 10.30 a Torre San Giovanni con il Salento Coast to Coast, l’iniziativa promossa dal consigliere regionale Cristian Casili: 13 tappe sulla costa salentina in cui, muniti di guanti e sacchetti, si darà un contributo concreto alla pulizia della costa, un gesto per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente ma anche per affrontare volta in volta i principali problemi di ogni territorio visitato. La giornata con la candidata presidente Antonella Laricchia prosegue con la visita del centro storico di Felline, frazione di Alliste, e all’orto sinergico “Stai Terra Terra”. Alle 16.30 ci sarà anche il taglio del nastro del comitato elettorale di Antonella Laricchia Presidente a Felline, insieme al candidato al consiglio regionale Gabriele D’Agosta.

Una giornata che si conclude con il gran finale dell’inaugurazione del comitato elettorale provinciale Antonella Laricchia Presidente nella centralissima sede di Lecce, in via Leuca 9 alle ore 18.

All’inaugurazione parteciperà anche la senatrice Barbara Lezzi, i portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato del territorio, i candidati consiglieri della provincia di Lecce e i consiglieri regionali uscenti. Prima della cerimonia è previsto un punto stampa per i giornalisti.

“In questi giorni in provincia di Lecce – dichiara Antonella Laricchia – ho incontrato tanti cittadini, giovani e imprese del territorio. Siamo in una terra che merita di riscattarsi ed è quello che intendiamo fare al governo della Regione Puglia. Mentre qualcuno è ossessionato dall’idea di vincere, anche a costo di non governare, noi siamo ossessionati dal fare le cose che servono ai cittadini dopo che avremo vinto. Lavoriamo da un anno al nostro programma e siamo pronti, con idee vincenti e proposte che vengono dai cittadini stessi. Lavoro, legalità e sanità sono i pilastri della nostra politica e per realizzarli vogliamo ascoltare e coinvolgere il Salento migliore”.

