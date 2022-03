Regionali, Puglia Popolare punta sul suo coordinatore a Lecce, Luigi Mazzei

Ora è ufficiale Puglia Popolare a Lecce ha il suo Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei candidato alle prossime elezioni regionali nella lista di “Italia in Comune”. “Siamo convinti che con lui riusciremo ad essere rappresentati al meglio grazie alla sua competenza ed il suo proverbiale impegno – spiegano in un comunicato i responsabili dell’ Esecutivo Provinciale di Puglia Popolare- Il Salento ha bisogno di una rappresentanza in Consiglio Regionale in grado di incidere nelle scelte prioritarie nei tre settori di maggiore competenza: per una Sanità a misura del cittadino, per riorganizzare il comparto Agricolo colpito dalla xylella e per il sostegno al mondo produttivo delle piccole e medie imprese. Siamo convinti che Luigi Mazzei rappresenti una delle migliori espressioni politiche del nostro territorio. Al suo fianco abbiamo scelto una donna altrettanto caparbia e competente come Marcella Provenzano, già candidata Sindaco a Parabita e dirigente provinciale di Puglia Popolare. La certezza del buon risultato viene confortata da una massiccia presenza di candidati e liste espressione di Puglia Popolare nel Salento.

Infatti, saremo presenti nei comuni sopra i 15.000 abitanti con nostri candidati come a Tricase e addirittura con una nostra lista a Casarano, guidata dal Vice Coordinatore Provinciale Adamo Fracasso. Ma i nostri candidati saranno presenti nei principali Comuni al voto come Calimera, Gagliano, Martano, Neviano, Acquarica-Presicce, Racale, San Pietro in Lama, Surbo e Veglie. Una pattuglia di amministratori pronti a sostenere il nostro progetto civico e moderato che dopo aver ottenuto la presenza in Consiglio Comunale a Lecce ed in Consiglio Provinciale ora mira ad avere il suo rappresentante in seno al Consiglio Regionale”.

