Calenda attacca l’asse Emiliano-Mellone, il sindaco di Nardò: “Un sorriso li seppellirà”

NARDÒ – Carlo Calenda, alleati con Renzi per cercare di affondare Michele Emiliano oggi ha postato un vecchio video di Pippi Mellone intento a ricordare Sergio Ramelli (un giovane militante del Fronte della Gioventù, all’epoca la sezione giovanile del Movimento Sociale Italiano, barbaramente assassinato a soli 18 anni) con la “cerimonia del presente” e qualcuno dei manifestanti intenti a fare il saluto fascista. “Amici ⁦del Partito Democratico e sinistra varia questo è un video del sindaco di Nardo’ alleato di ⁦Emiliano – scrive nel suo post Calenda – Se fosse un alleato di ⁦Salvini⁩ avremmo mobilitato il mondo. Adesso spiegatemi che Emiliano è l’argine alle destre e che non bisogna votare ⁦Ivan Scalfarotto”. Proprio ieri Pippi Mellone ha portato in piazza tanta gente alla presenza di Michele Emiliano a Nardò, per sostenere la candidatura dell’assessore Giulia Puglia al Consiglio regionale.

Il sindaco di Nardò non nasconde che l’asse Emiliano-Mellone nasce sulla base pragmatica dei finanziamenti che la Regione Puglia ha concesso alla città di Nardò. “Non fa altro che parlare di me. Oggi – dopo il boom di ieri sera – non la smette più. Ministri, sottosegretari, onorevoli… tutti a parlare di me.

A Nardó si dice: “troppa grazia a Sant’Antoniu”. Un sorriso li seppellirà!”. Mellone replica così a Calenda e va avanti per la sua strada.

