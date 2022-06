Aggressione ad un musicista omosessuale all’uscita di un locale: inchiesta archiviata per due giovani

PORTO MIGGIANO (Lecce) – C’è un primo verdetto giudiziario nell’inchiesta sull’aggressione di un musicista omosessuale di 44 anni picchiato all’uscita di un locale a Porto Miggiano la notte di San Lorenzo di un anno fa. Per due dei cinque indagati il gip Sergio Tosi ha emesso un decreto di archiviazione perché, così come sostenuto nella stessa richiesta dal pubblico ministero Luigi Mastroniani, a seguito di una memoria difensiva in cui si ripercorrevano i risultati probatori della lunga indagine preliminare, sarebbero rimasti defilati senza alcuna condotta di partecipazione materiale o morale nell’aggressione, impegnati quei frangenti a soccorrere il loro amico semicosciente, all’interno dell’autovettura in cui si trovava la parte offesa. Escono così dall’inchiesta E.G.A.S., 27 anni, di Trepuzzi, residente in Milano e R.D.F., 22enne, di Milano, (entrambi difesi dall’avvocato Michele Palazzo) accusati di tentato omicidio aggravato dall’aver commesso il fatto per motivi abietti e di omofobia.

Se per i due giovani questa brutta vicenda giudiziaria sembra ormai alle spalle per altri tre ragazzi, invece, sarà un gup a decidere sulla richiesta di patteggiamento concordata con la procura e se essa sia congrua rispetto alla gravità dei fatti. Davanti al giudice dovranno comparire C.B., 26 anni, di Cernusco sul Naviglio; S.D.A., 25enne, di Cologno Monzese e B.L.F., 22, di Milano, (tutti figli di professionisti, gravitanti nel movimento Casapound e arrivati nel Salento per trascorrere un periodo di vacanza). I loro avvocati difensori hanno concordato una pena bilanciando l’attenuante del risarcimento dei danni in favore della vittima con giudizio di equivalenza sull’aggravante omofoba.

Link Sponsorizzato

Era stata proprio la vittima, assistita dall’avvocato Michelangelo Gorgoni, a mettere in moto l’indagine con una denuncia depositata presso la caserma dei carabinieri di Poggiardo con cui ripercorreva quanto accaduto nella Notte delle Stelle cadenti. L’uomo si trovava in auto a qualche centinaio di metri dal locale dove avrebbe dovuto raggiunto un amico quando avrebbe notato un giovane a torso nudo disteso e semicosciente sui sedili posteriori di una Passat. Il musicista avrebbe cercato di scuoterlo ma proprio in quei frangenti sarebbero arrivati gli indagati, amici del conducente dell’auto stordito. A quel punto scattò l’aggressione. Il musicista venne colpito con calci e pugni su tutto il corpo e insultato con offese omofobiche. Privo di conoscenza la persona offesa venne salvata da un automobilista di passaggio e trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase.

Qui i medici gli refertarono una profonda ferita lacero contusa all’orecchio sinistro e una frattura della cavità orbitaria sinistra, “un ematoma palpebrale superiore ed inferiore ed un’emorragia sottocongiuntivale”. In più venne colpito da disturbi d’ansia; difficoltà a dormire; attacchi di panico; incubi notturni; intensi stati d’ansia e forti cefalee.

Link Sponsorizzato

Le indagini per risalire agli aggressori si incrociarono con un incidente occorso al ragazzo trovato semicosciente in auto. Pochi minuti dopo i fatti, a bordo della sua Passat, era finito fuori strada incuneandosi all’interno del cortile di una villa di Santa Cesarea Terme. Incidente ripreso dalle telecamere installate in zona e acquisite dai carabinieri della stazione di Poggiardo che hanno condotto le indagini insieme ai colleghi del Norm di Maglie. Visionando i filmati la vittima del pestaggio ha riconobbe sia l’autovettura che gli aggressori. Nell’indagine, poi, sono entrate anche le dichiarazioni di un testimone che ha riferito ai carabinieri di aver visto il 43enne chinarsi davanti al ragazzo ubriaco con le mutandine abbassate. Tanto che nell’informativa depositata in Procura veniva ipotizzata l’accusa di violenza sessuale a carico dell’uomo poi aggredito.

Nei mesi scorsi gli indagati sono stati convocati in Procura per essere interrogati ed alcuni hanno risposto alle domande del pm alla presenza dei loro difensori e dei carabinieri, mentre altri in periodo di lokdown e nell’impossibilità di spostarsi da Milano hanno fatto pervenire dichiarazioni spontanee. Per due di loro è adesso arrivato un decreto di archiviazione.