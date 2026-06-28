Alla scoperta del Salento: La terra dove il mito si fa pietra, così Castro ha ritrovato la Minerva di Virgilio

Se c’è una cosa che l’archeologia recente ci ha insegnato, è che a volte i poeti hanno una memoria più precisa degli storici.

Per secoli, le pagine del terzo libro dell’Eneide in cui Virgilio descriveva il primo e faticoso approdo di Enea in Italia sono state trattate alla stregua di una bellissima suggestione letteraria: si leggeva di un porto racchiuso da scogli, di moli battuti dal mare e di un tempio dedicato a Minerva che dominava la rocca, ma si pensava fosse tutta un’invenzione utile alla narrazione.

Poi è arrivato luglio del 2015 e a Castro tutto è cambiato.

Durante una campagna di scavi sull’acropoli guidata da Amedeo Galati, a circa tre metri di profondità è riaffiorato qualcosa che ha cambiato le carte in tavola: il torso di una statua femminile in pietra, imponente, mutilata ma con ancora addosso evidenti tracce di colore rosso porpora.

Alta probabilmente tra i tre e i quattro metri se completa, l’opera, identificata da molti studiosi con Minerva, anche se inizialmente è stata ipotizzata pure Artemide per via del gonnellino corto, si è andata ad aggiungere alle scoperte del 2007, confermando che quel promontorio ospitava davvero un santuario monumentale del IV secolo a.C. E così, il mito ha smesso di essere una favola per i turisti ed è tornato a essere cronaca: quel posto era il Castrum Minervae.

La storia di questo lembo di terra, d’altronde, è sempre stata una questione di posizionamento geografico e di linee di difesa.

Molto prima dei Romani, che qui fondarono una colonia nel 123 a.C., lasciandone traccia persino sullo stradario antico della Tavola Peutingeriana, le grotte costiere, come la Romanelli e la Zinzulusa, davano rifugio agli uomini della preistoria. Secondo alcune tradizioni storiografiche, gruppi provenienti dall’area balcanica e dall’Epiro frequentarono queste coste già nell’età del Bronzo; in seguito arrivarono i Messapi e, sulla celebre Mappa di Soleto, compare il toponimo LIK, che alcuni studiosi associano all’area di Castro.

Ma la stessa posizione strategica che ha fatto la fortuna di Castro ne ha decretato anche il martirio, perché con la fine di Roma la rocca è diventata un bersaglio fisso nel canale d’Otranto: è passata sotto Bisanzio, ha subito saccheggi e invasioni, e conobbe anche una breve occupazione araba, tanto che alcuni cartografi musulmani la registrarono come Al Qatara, “il Castello”. Eppure, anche se ferita, Castro manteneva un peso politico e spirituale enorme, tanto che nel VII secolo era già sede vescovile e, nel 1103, sotto i Normanni, la famiglia d’Altavilla la elevò a Contea, trasformandola in un nodo commerciale ricchissimo, finito poi nelle mani degli Angioini e degli Orsini del Balzo.

Il vero blackout storico arrivò nel Cinquecento. Quello che era stato un punto di forza, il mare, divenne la via da cui arrivava il terrore. I pirati e le flotte ottomane la devastarono a più riprese e il grande saccheggio del 1537 segnò l’inizio del declino: la città si svuotò, i conti Gattinara e i vescovi si trasferirono nell’entroterra, dove l’aria era meno respirabile ma decisamente più sicura, e la popolazione superstite si disperse nei casali.

Per quasi tre secoli Castro rimase un guscio vuoto, che passava di mano in mano tra famiglie nobiliari fino all’abolizione della feudalità nel 1806 e, quando nel 1818 fu soppressa anche la diocesi, perse l’ultimo barlume di identità amministrativa, diventando una semplice frazione del comune di Diso.

Sono stati i pescatori rimasti, gli artigiani e i primi operatori turistici a rimettere in piedi l’economia del borgo, scommettendo su quella stessa costa che un tempo faceva paura. Una rinascita dal basso che nel 1975 ha costretto lo Stato a restituire al paese l’autonomia comunale.

Se oggi si guarda lo stemma del Comune, con quel castello a tre torri rosse che poggia su un mare azzurro, si capisce che non si tratta di semplice araldica. È la sintesi di una comunità che per tremila anni è rimasta aggrappata alla roccia, guardando l’orizzonte in attesa di qualcosa, le navi di Enea, i pirati dal mare o, più semplicemente, il proprio futuro.