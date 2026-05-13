Punti Cardinali for Work: al via gli Orientation Desk nei Comuni partner

La novità di quest’anno: sul sito retepunticardinali.it è possibile conoscere i servizi e prenotare una consulenza gratuita personalizzata presso il Desk del proprio Comune

Prendono il via gli Orientation Desk del progetto Punti Cardinali for Work, gli sportelli territoriali dedicati all’orientamento, alla formazione, al lavoro e allo sviluppo delle competenze nei Comuni partner della rete punti cardinali coordinata da AFORISMA School of Future. I comuni coinvolti sono Andrano, Carmiano, Castrignano del Capo, Taviano, Galatina, Caprarica di Lecce e Soleto. La novità di quest’anno è la possibilità, per cittadini e interessati, di conoscere in anticipo i servizi disponibili e prenotare la propria consulenza gratuita personalizzata direttamente attraverso il sito di progetto. Accedendo a www.retepunticardinali.it e selezionando la pagina Desk del proprio Comune, sarà possibile consultare giornate e orari di apertura, scoprire le attività previste, verificare gli eventi collegati e prenotare un appuntamento con lo sportello.

Gli Orientation Desk saranno aperti due giorni a settimana fino a luglio 2027 e offriranno supporto per scrivere o aggiornare il curriculum, cercare lavoro, orientarsi tra le opportunità formative, conoscere percorsi di crescita professionale e ricevere informazioni utili per avviare un’attività d’impresa. Punti Cardinali for Work è il progetto promosso nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Puglia

“Punti Cardinali for Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finalizzato a rafforzare i servizi territoriali di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro. Il progetto mette in rete Comuni, istituzioni, imprese, enti di formazione e comunità locali con l’obiettivo di accompagnare giovani e cittadini nelle scelte formative e professionali, favorendo inclusione, crescita delle competenze e accesso al lavoro. Le attività del progetto si articolano in più linee integrate: Orientation Desk, sportelli stabili e accessibili per ricevere informazioni, orientamento e consulenze personalizzate; Orientation Labs, laboratori e incontri dedicati al mondo del lavoro e alle realtà produttive del territorio; Job Days, giornate di orientamento, incontro con aziende, mentoring e coaching; Puglia Donna Partecipa, iniziativa dedicata all’empowerment femminile; Puglia Attrattiva #mareAsinistra, asse trasversale dedicato all’attrattività del territorio e alla connessione tra imprese, istituzioni e giovani professionisti. Nei giorni scorsi sono già partiti gli Orientation Desk dei Comuni di Carmiano, Andrano, Soleto e Galatina. Sono invece in partenza in questi giorni gli sportelli dei Comuni di Caprarica di Lecce, Taviano e Castrignano del Capo.

Per conoscere i servizi disponibili e prenotare una consulenza gratuita personalizzata, è possibile visitare www.retepunticardinali.it, accedere alla pagina Desk del proprio Comune e seguire gli aggiornamenti sulle pagine social del progetto e dei Comuni partner.