Trofeo Kiron Kids Lupetti: quando la passione corre più veloce del tempo

C’è un rumore che non è soltanto quello di un motore. È il battito di un sogno che prende vita. È l’emozione negli occhi di un bambino quando abbassa la visiera del casco, stringe il volante e affronta la prima curva. È il sorriso orgoglioso di un papà che, dal bordo pista, vede crescere suo figlio giro dopo giro.

Questo è stato il Primo Trofeo Kiron Kids Lupetti Lecce, andato in scena sulla storica pista “Quella dei Lupi” di Frigole: una giornata in cui il karting ha dimostrato di essere molto più di uno sport. È una scuola di vita, un luogo dove si imparano il sacrificio, il rispetto delle regole, il coraggio, la disciplina e la capacità di rialzarsi dopo ogni errore.

L’evento, organizzato con passione da Vito Cardone e Andrea Fiore, con il prezioso sostegno di Kiron Partner S.p.A. – Mediazione Creditizia Lecce, di ACSI Territoriale e di Market Carni Lecce, ha riportato al centro della scena uno dei circuiti più iconici del karting pugliese.

La pista “Quella dei Lupi”, nata nel 1984 grazie alla visione di Enzo Cardone, continua a essere una vera palestra di campioni. I suoi 850 metri di asfalto non misurano soltanto una distanza: raccontano oltre quarant’anni di passione, sacrifici e sogni. Qui ogni curva insegna qualcosa, ogni rettilineo alimenta il desiderio di migliorarsi e ogni traguardo rappresenta una nuova partenza.

I veri protagonisti della giornata sono stati i piccoli piloti dai 9 agli 11 anni: Mattia Aramini (kart n. 9), Enea Scarpone (kart n. 24), Edoardo Fiore (kart n. 3), Andrea Bianco (kart n. 77), Dominick Doria (kart n. 12), Dana Margarito (kart n. 5) e Cesare Margarito (kart n. 7).

Con la loro determinazione hanno dimostrato che il talento nasce dall’impegno quotidiano. Ogni allenamento, ogni curva affrontata con concentrazione e ogni sfida vissuta con il sorriso sono la prova che lo sport forma prima gli uomini e le donne di domani e poi, eventualmente, i campioni.

Ma accanto ai piccoli piloti ci sono anche i loro papà, i nonni “racing”, i piccoli amici e tutte le famiglie che vivono ogni partenza con il cuore in gola. Sono loro i primi sostenitori, quelli che preparano i kart, che incoraggiano dopo una delusione, che applaudono ogni miglioramento e che insegnano, con il loro esempio, il valore del sacrificio, dell’impegno e del rispetto. Ogni bambino che scende in pista porta con sé il tifo di chi gli vuole bene e il sogno condiviso di crescere attraverso lo sport. Perché nel paddock non nasce soltanto un pilota: nasce una grande famiglia unita dalla stessa passione.

Il sostegno di Kiron Lecce ha rappresentato un contributo fondamentale alla realizzazione di questo progetto, confermando l’importanza di investire nei giovani e nello sport come strumenti di crescita personale e sociale.

«Ogni bambino che sale su un kart porta con sé un sogno. Il nostro compito è aiutarlo a coltivarlo. Il karting insegna rispetto, responsabilità, determinazione e passione. Vedere questi piccoli Lupetti affrontare la pista con entusiasmo è la dimostrazione che il futuro dello sport passa attraverso il coraggio dei giovani e l’amore delle loro famiglie.»

Andrea Fiore, Senior Manager Kiron Lecce.

Il Primo Trofeo Kiron Kids Lupetti Lecce è stato molto più di una gara. È stato un abbraccio tra generazioni, un messaggio di speranza e un invito a credere nello sport come strumento di crescita. Perché i campioni non si costruiscono soltanto con il cronometro, ma con il sacrificio, l’umiltà, il rispetto e la passione.

E se oggi quei piccoli Lupetti hanno conquistato il cuore del pubblico, domani saranno gli uomini e le donne che porteranno con sé gli insegnamenti appresi in pista. Perché la velocità emoziona, ma sono i valori a lasciare il segno. E il futuro del motorsport salentino è già partito… con un casco troppo grande, un sorriso sincero e un sogno nel cuore.