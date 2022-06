Donna tenuta in ostaggio con un coltello in ospedale dopo il parto: marito condannato a 2 anni di reclusione

TRICASE (Lecce) – Si chiude con una condanna a 2 anni di reclusione il processo a carico di una 37enne di origini marocchine arrestato ad agosto dello scorso anno quando tenne in ostaggio la moglie, ricoverata in ospedale dopo la nascita del figlio alcuni giorni prima. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Alessandra Sermarini che ha accolto la richiesta di condanna a 2 anni invocata dalla pubblica accusa. L’imputato, difeso dall’avvocato Carlo Caracuta, era accusato dei reati di sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. In sede di discussione la difesa aveva invocato la derubricazione del reato in violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni che non è stata accolta dal giudice.

Quel giorno i carabinieri della Compagnia di Tricase, guidati dal capitano Alessandro Riglietti, giunsero in ospedale intorno alle 9.45, e dopo aver convinto il 37enne a consegnare l’arma e a lasciare libera la donna, riuscirono a bloccarlo, approfittando di un momento di distrazione del cittadino marocchino. Arrestato, nel corso dell’udienza di convalida l’uomo ammise di aver seminato il panico all’interno di una struttura ospedaliera giustificando la propria azione del tutto scellerata perché sotto effetto di sostanze stupefacenti e riferì non aveva alcuna intenzione di fare del male alla moglie. Ottenuti i domiciliari nei mesi successivi, alla luce delle prove schiaccianti raccolte nel corso delle indagini, il giudice per le indagini preliminari Simona Panzera accolse la richiesta avanzata dal pubblico ministero Alberto Santacatterina di giudizio immediato e di bypassare l’udienza preliminare fissando l’inizio del processo concluso con una condanna.

Non appena saranno depositate le motivazioni (attese nei prossimi 90 giorni) la difesa presenterà ricorso in Appello.