Le pagelle dei giallorossi: Mancosu batte Coda 4 assist a 3 gol

Gabriel 7,5: purtroppo sembra scritto che non possa mantenere la porta inviolata. Eppure il suo lo fa alla grandissima risultando padrone nelle uscite alte e provvidenziale nelle conclusione avversarie.

Adjapong 7: a volte vuole strafare e mister Corini deve richiamarlo a giocare semplice. Effettivamente, però, quando parte palla al piede è difficile fermarlo sia per il mister giallorosso che per gli avversari.

Lucioni 7: ha passato domeniche peggiori nella sua carriera ma la padronanza con la quale annulla gli avanti reggiani è disarmante.

Meccariello 6: visibilmente condizionato da noie all’adduttore che ne limitano la prestazione. Si limita a “guardare le spalle” a Lucioni ma lo fa bene.

Zuta 6,5: ennesimo ruolo da quando è a Lecce. In questo caso deve sostituire l’acciaccato Meccariello e lo fa con la solita grinta e abnegazione.

Calderoni 6,5: sembra avere più gamba e maggiore brillantezza. Ancora poco attivo in fase offensiva ma in difesa alcuni suoi recuperi risultano provvidenziali.

Paganini 6: non si risparmia offrendo il suo solito contributo in termini di dinamicità. A volte esagera con la foga agonistica come in occasione del cartellino giallo sicuramente evitabile.

Majer 7: per la prima volta da quando è nel Salento vive un periodo in cui non è la prima scelta. Lui risponde a modo suo con sostanza è un gol. Il “grazie”, come sempre, è rivolto a capitan Mancosu.

Tachtsidis 7,5: direttore d’orchestra e finalmente mattatore con un gol di pregevole fattura che premia il suo ottimo momento.

Henderson 7: uomo ovunque dei giallorossi. Copre il centrocampo in ampiezza risultando determinante nel ribaltamento dell’azione.

Listkowski sv

Mancosu 8,5: tripletta anche per lui, nel suo caso in termini di assist, palla a lui e la luce del Lecce, già luminosa, diventa splendente. Oggi sono addirittura due gli assist per Coda e uno per Majer. Immenso

Stepinski 7: oggi non segna ma lavora tantissimo per la squadra. Il terzo gol di Coda, infatti, è farina del suo sacco grazie ad una cavalcata di 50 metri dopo la quale ha consegnato il cioccolatino al suo compagno di reparto.

Coda 9: ha raggiunto Chevanton come partite consecutive in cui è andato in rete: 5. Con la tripletta di oggi si è preso la testa solitaria della classifica marcatori con ben 7 reti. In effetti Pantaleo Corvino non ha sbagliato il centravanti.

Falco 7: se lui vuole può essere una delle stelle di questo Lecce. Deve solo capire chela maglia che indossa non è qualcosa di scontato.

Corini 8: ad un certo punto il tecnico della Reggiana ha chiesto rispetto per i troppi gol presi. In effetti fare giro palla considerando i propri avversari meritevoli della melina è rispetto. Pensando al Lecce è questa la strada da seguire mantenendo i piedi ben piantati a terra.