Maxi evasione negli anni? Indagati i legali rappresentanti della società “Camicie & Co”

LECCE – Una presunta maxi evasione mette nei guai gli ex legali rappresentanti della società “Camicie & Co srl” con sede a Lecce, specializzata nel commercio al dettaglio di confezioni per adulti, noto marchio con punti vendita anche in centri commerciali. Un avviso di conclusione è stato fatto notificare dal pubblico ministero Alessandro Prontera a carico di F.N., 53 anni, di Parabita, legale rappresentante dal 12 luglio al 2006 al 20 giugno del 2016 della società.

Secondo l’accusa, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’imprenditore non avrebbe presentato la dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2015 pur avendo la società conseguito un reddito complessivo di 445mila e 723 euro con conseguente evasione d’imposta sul reddito della società (IRES) pari a 122mila euro e Iva di 98mila euro risultando tali imposte superiori ai 50mila euro.

L.M., 36 anni, di Lecce, subentrato a F.N. fino alla cessione dell’attività (24 maggio 2017) al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non avrebbe presentato la dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2016 pur avendo la società conseguito un reddito imponibile complessivi pari a 230mila euro con conseguente evasione d’imposta sul reddito della società (IRES) di 63mila euro risultando tali imposte superiori al limite consentito fissato in 50mila euro.

Ovviamente l’avviso di conclusione delle indagini preliminari non rappresenta un verdetto di colpevolezza ma un passaggio necessario per i due indagati per poter produrre memorie difensive o chiedere di essere interrogati tramite i propri avvocati Andrea Sambati e Ivan Feola.