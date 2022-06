Minacce e molestie alla Presidente di un’associazione dopo il licenziamento: a processo ex dipendente

SURBO/TREPUZZI (Lecce) – Dopo il licenziamento avrebbe iniziato a molestare e minacciare la sua ex datrice di lavoro. Con l’accusa di stalking è finito sotto processo Cosimo Neve, 45enne originario di Trepuzzi ma residente a Surbo, così come disposto dal gup Giulia Proto a margine dell’udienza preliminare in cui la Presidente e legale rappresentante dell’associazione “Nuova L.A.R.A.” si è costituita parte civile con l’avvocato Stefano Chiriatti.

Ed è stata proprio la persona offesa a dare avvio alle indagini con una denuncia dopo una serie di minacce e molestie. Neve era stato assunto dall’Associazione che si prefigge la tutela degli animali e dell’ambiente il 31 dicembre del 2015 come operaio addetto alla cura ed al mantenimento degli animali ed assegnato al canile di Trepuzzi. Dopo aver abbandonato improvvisamente e senza alcuna spiegazione il posto di lavoro gli sarebbe stato intimato il licenziamento disciplinare divenuto efficace a partire dal 18 ottobre del 2018. Da quel momento sul telefonino della donna, con cadenza quasi quotidiana, sarebbero arrivati messaggi WhatsApp contenenti continue richieste di spropositate somme di denaro (20mila e 26mila e 800 euro) per crediti derivanti, a suo dire, dal rapporto di lavoro troncato in anticipo.

Alla Presidente, l’ex dipendente avrebbe persino prospettato pretestuose denunce per presunti illeciti sul luogo di lavoro per mancanza delle condizioni di sicurezza ed accompagnando le minacce con frasi del tipo: “Vi faccio male”; “Ora so problemi tuoi””; “Ti farò girare la testa”; “Pagherete tutto”. Una condizione difficile da tollerare tanto che la donna ha iniziato ad accusare un sempre più grave stato d’ansia e di timore per la propria incolumità che l’avrebbe costretta a modificare le proprie abitudini evitando di spostarsi in ore serali o alternando orari ed itinerari di uscita e di rientro da casa. Ora, a partire dal 25 febbraio prossimo, sarà un processo a stabilire la verità. L’imputato è difeso dall’avvocato Gianluca Tarantino.