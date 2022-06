Operata per un buco allo stomaco muore dopo l’intervento: aperta un’inchiesta

NARD0’/GALLIPOLI (Lecce) – Operata per un buco allo stomaco muore in ospedale giorni dopo l’intervento eseguito presso l’ospedale di Gallipoli. Sul decesso di Maria Rosaria Zacchino, 75enne di Nardò, la procura di Lecce ha aperto un’indagine dopo la denuncia sporta presentata in mattinata dal figlio dell’anziana presso la caserma dei carabinieri di Nardò.

Il pubblico ministero di turno, Francesca Miglietta, ha disposto il trasferimento della salma presso l’obitorio dell’ospedale “Vito Fazzi” in attesa di nominare un medico legale in vista dell’autopsia. Secondo quanto ricostruito nella denuncia-querela depositata tramite l’avvocato David Dell’Atti, a metà ottobre l’anziana era caduta in casa e gli operatori del 118 disposero per il ricovero della donna perché la linfa fuoriusciva dalle gambe. una paziente già in difficoltà per la somministrazione di medicinali che le avevano provocato nausea continua e mal di stomaco.

Con questi sintomi l’anziana è effettivamente arrivata presso il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Gallipoli dove le hanno riscontrato un buco allo stomaco e trasferita in Chirurgia per essere stata operata per l’asportazione di un pezzo di stomaco il 20 ottobre. Da quel giorno le condizioni della donna sono andate peggiorando sempre più fino al decesso avvenuto ieri sera. In questo lasso di tempo nessun medico, a dire del figlio della vittima, sarebbe stato in grado di spiegare bene a che tipo di intervento fosse stata sottoposta la donna. Ogni medico avrebbe fornito una versione discordante; chi diceva che le era stato asportato un pezzo di stomaco chi, mezzo; chi ancora l’intero organo dell’apparato digerente con un interessamento dell’intestino.

Troppe incertezze, secondo il familiare, dietro la morte della sua amata madre. Da qui la volontà di capire se la donna poteva essere salvata.