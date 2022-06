Prostituta rapinata sotto casa: due ragazzi assolti, un terzo a processo

LECCE – Due assoluzioni al temine del processo in abbreviato e un rinvio a giudizio per i tre giovani accusati di aver rapinato, armati di coltello, una prostituta della collanina che aveva al collo. Il gup Giulia Proto, al termine del processo in abbreviato, ha assolto D.B., 28enne di Lecce e R.F., di 25, sempre di Lecce mentre ha spedito sotto processo G.C., 21enne di Cavallino, per il quale il processo inizierà a febbraio dinanzi ai giudici in composizione collegiale.

Secondo le indagini condotte dagli agenti di polizia (pm Maria Vallefuoco), la sera del 18 settembre di due anni fa, i tre ragazzi avrebbero rapinato una prostituta colombiana avvicinata davanti alla sua abitazione. Fuggiti subito dopo, vennero identificati dalla polizia grazie alla testimonianza fornita dalla vittima. Il processo ha fatto emergere la totale estraneità di due dei tre ragazzi che si trovavano nelle immediate vicinanze e che, come emerso dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, non avrebbero partecipato all’assalto armato.

Da qui l’assoluzione dei due imputati così come richiesto dagli avvocati difensori Roberto Rella, Luigi Rella, Antonio Pallara e Giuseppe Bonsegna.