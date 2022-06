Vìolano la quarantena nel campo rom e si presentano in ospedale per salutare donna morta per Covid

LECCE – Vìolano la quarantena per presentarsi in ospedale dopo la morte di un’ospite del campo rom deceduta a causa delle complicanze dettate dal Covid e sostano davanti all’ingresso per diversi minuti. È accaduto in mattinata quando al “Vito Fazzi” sono arrivati alcuni residenti del campo rom “Panareo” con l’intenzione di riservare l’ultimo saluto ad una donna di 66 anni deceduta mercoledì sera al Dea dove era stata ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni. Non si sono registrati momenti di tensione. Fortunatamente la situazione da un punto di vista dell’ordine pubblico è rimasta sempre sotto controllo anche se, precauzionalmente, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine

Il gruppetto di residenti nel campo sosta che sorge sulla statale 7ter è rimasto ai margini dell’ingresso scongiurando, in tal modo, incroci con il personale medico, sanitario e pazienti in una fase cruciale per arginare la curva dei contagi schizzata su numeri allarmanti nel territorio salentino rimasto per mesi ai margini dell’emergenza. Appurata l’impossibilità di poter accedere nelle stanze dell’ospedale (la signora vittima di Covid era stata nel frattempo trasferita) il gruppetto di residenti si è allontanato rimettendosi in macchina per fare rientro nel campo sosta.

A “Panareo”, da giorni, si è innescato un focolaio di contagi. Complessivamente sono 27 i residenti risultati positivi al Covid e per l’intera comunità è stata disposta la quarantena domiciliare per scongiurare che la diffusione del virus si estenda ulteriormente. L’isolamento fiduciario disposto dall’Asl non è stato accettato di buon grado da una sparuta rappresentanza di ospiti che, nei giorni scorsi, ha manifestato la propria frustrazione inscenando alcune proteste per strada bloccando il transito dei mezzi lungo la statale 7ter e piazzando dei massi sull’asfalto.

Una protesta vibrante su cui è intervenuto lo steso sindaco di Lecce Carlo Salvemini che, in un lungo post su Facebook, ha invitato l’intera comunità “a seguire scrupolosamente le disposizioni delle autorità sanitarie perché solo grazie alla collaborazione di tutti e a comportamenti pazienti e responsabili sarà possibile spegnere questo focolaio nel più breve tempo possibile”