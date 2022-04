Ladri in pieno centro, colpo grosso ai danni della “Boulangerie”: furto da 50mila euro

LECCE – Colpo grosso nel centro di Lecce, dove alcuni malviventi hanno ripulito la cassaforte del noto panificio “Boulangerie”, a pochi passi da piazza Mazzini, fuggendo con un bottino che si aggirerebbe attorno ai 50mila euro.

Link Sponsorizzato

La razzia è stata compiuta nella notte, ma la scoperta è stata effettuata soltanto alle prime ore del mattino, quando titolari e dipendenti hanno constatato la visita dei ladri ed hanno poi allertato i carabinieri.

I banditi, entrati in azione evidentemente certi di trovare l’ingente somma nascosta nel forziere, si sono introdotti nel panificio attraverso una finestra che affaccia in un cortile condominiale, per poi dirigersi dritti verso la cassaforte, forzata e ripulita del suo contenuto.

Link Sponsorizzato

Per evitare di lasciare tracce del loro passaggio, i malviventi hanno badato anche a portare via i nastri dell’impianto di sicurezza. La speranza degli investigatori è che gli autori siano stati immortalati dalle tante telecamere di sicurezza presenti in centro.