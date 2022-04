Pagine Gitane: “Salento da mangiare” di Stefania Leone e Antonio Miceli

Chi ha avuto la fortuna di nascere nel Salento, ovunque vada, ovunque si trovi a vivere, non scorderà mai i colori e i profumi di questa terra, le mani laboriose delle donne che tagliano le verdure e impastano la farina per pane e focacce, le dita dei pescatori che liberano il pesce delle maglie delle reti, ma soprattuto vivrà la nostalgia dei sapori semplici, freschi, i profumi che che coccolano il cuore prima ancora del palato.

Siamo una terra in cui il sapere si trasmette dai genitori ai figli e da tempo ormai, si va diffondendo la cultura della condivisione e della preservazione della tradizione culinaria locale perché le erbe, le verdure, i frutti e il pesce che ci donano le nostre terre e che spesso crescono spontanei, sono senza ombra di dubbio un patrimonio da tutelare, per questo motivo ho letto con entusiasmo Salento da Mangiare, il manuale scritto dalla Dott.ssa Stefania Leone e dal Prof. Antonio Miceli e impreziosito dai disegni di Valentina Passabì e il cui ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficenza.

Ho ritrovato tra le pagine i sapori e gli odori che amo, ma gli autori hanno compiuto un passo in più verso la tanto agognata cultura alimentare critica di cui abbiamo bisogno, dando vita ad un manuale in cui vengono raccontate con semplicità e professionalità le proprietà degli alimenti presi in esame.

Così, leggendo Salento da mangiare, conosceremo approfonditamente la melagrana, il fico d’india, il fico, il pomodoro da serbo, la carota di Tiggiano, il vino, che include una sezione dedicata alla sua origine e diffusione a cura del Dottor Maurizio Durini, biologo ed etnobotanico, i legumi e le erbe spontanee del Salento raccolte in una sezione speciale a cura della Dott.ssa Rita Accogli, responsabile tecnico dell’Orto Botanico dell’Università del Salento.

Alla scienza raccontata con parole semplici, si affianca la cultura popolare, infatti ogni capitolo si apre con un proverbio, una sorta di benvenuto al lettore nel mondo di quell’alimento, e prosegue con la descrizione puntuale della sua storia e delle sue proprietà.

Se si parla di alimentazione, non può ovviamente mancare un ricco ricettario e infatti è un piacere per gli occhi e per il palato leggere le ricette proposte dallo chef Mario Graziano Manconi.

Mangiare sano, con semplicità e gusto, è un modo intelligente di volersi bene, cerchiamo di non dimenticarlo in un’epoca in cui il fast food sembra la soluzione a tutti i problemi e il tempo da dedicare a se stessi è sempre meno.