Nardò, Risi cerca il candidato degli antimelloniani, ma Cozza non cede. Il centrodestra sogna Frasca

NARDÒ – “Ho avuto un mandato esplorativo per capire se esiste una candidatura unitaria – spiega l’avvocato Marcello Risi, ex sindaco spodestato 5 anni fa per una manciata di voti – Anche il Pd mi ha dato questo incarico. Cerchiamo un’alternativa al sindaco uscente, che possa tenere unita l’opposizione che si è coagulata in questi anni”. In campo c’è “una rosa di nomi di possibili candidati sindaco” per le amministrative di Nardò del 2021. Risi incontrerà anche Giuseppe Cozza, un uomo di centro, Pierpaolo Losavio, civico, e Maurizio Leuzzi, vicino all’area di centrosinistra, per trovare la quadra.

Ma c’è chi è già in campagna elettorale e non ci pensa nemmeno di fare un passo indietro: “Con il massimo rispetto per le determinazioni altrui e per l’operato di quanti hanno a cuore la comunità neretina e, in tale ottica, si adoperano per garantirle un presente e un futuro di benessere, prosperità e piena democrazia, Officina Cittadina intende precisare che il suo presidente, l’avv. Giuseppe Cozza, è già candidato alla carica di sindaco e sicuramente sfiderà, nella prossima primavera, il capo dell’attuale amministrazione”.

Il Ragionier Giuseppe Zacà, Responsabile Relazioni Esterne Officina Cittadina, in qualità di portavoce, spiega che la candidatura di Cozza “è in una fase avanzata del lavoro che lo ha già visto confrontarsi, con alcuni partiti politici e movimenti civici, su punti essenziali per il futuro di Nardò, che confluiranno in un programma serio, puntuale e concreto da condividere, e realizzare, con quanti vorranno lavorare seriamente per il bene della comunità”. Insomma, ora gli antimelloniani in Consiglio dovranno intercettare il candidato giusto, cioè quello che mette tutti d’accordo. C’è una buona parte del centrodestra al fianco di Pippi Mellone, persino due assessori leghisti. Anche Mino Frasca si è avvicinato al sindaco uscente, ma una parte degli antimelloniani sogna di candidarlo a sindaco: per loro sarebbe una mossa capace di sparigliare le carte e di far rinascere una coalizione forte, dopo 5 anni di limbo.