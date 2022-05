Pagine Gitane: “Vieni e cambiami la vita” di Asia Pichierri

L’amore fa strani giri, ma anche la vita fa strani giri e alcuni romanzi brillano per la loro leggerezza.

“Vieni a cambiarmi la vita” di Asia Pichierri edito da Golem, è un romanzo leggero, divertente, condito da una piacevole ironia che smorza con eleganza il romanticismo che anima ogni pagina.

La storia è figlia dei giorni nostri, i protagonisti sono l’incarnazione di personaggi che ormai sono entrati a far parte della vita di tutti: Ellis Young, influencer di origini italiane che della sua passione per la moda e i social ha fatto una professione ha una relazione che sembra essere stabile con Byron Cooper chef sulla cresta dell’onda, ma tutto si complica quando ricompare sulla scena Alec James, fotografo professionista, ex fiamma di Ellis.

Ho apprezzato in questo libro, oltre allo stile fresco e deciso, la narrazione a due voci, quella di Ellis cui fa eco quella di Alec, che permettono al lettore di vivere la storia dal punto di vista di entrambi i protagonisti, ed un finale piacevolmente inaspettato.

“Vieni e cambiami la vita” ha anche una colonna sonora d’eccezione, perché in apertura di ogni capitolo scorrono le parole delle strofe delle canzoni dei “The Giornalisti”, gruppo amato dall’autrice.

A chi consiglio “Vieni a cambiarmi la vita”?

A chi ha voglia di sorridere, a chi vive nel nostro tempo, a chi ama le storie a lieto fine, a chi crede che certe storie fanno dei giri immensi e poi ritornano.

